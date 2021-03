Alphabet, Apple e Microsoft sono i tre titoli tecnologici probabilmente più famosi. Certamente sono tra quelli la cui longevità di Borsa è maggiore. Ma sono anche i 3 titoli azionari tecnologici che tutti vogliono accaparrarsi perché hanno guadagni eccezionali da anni. In questo articolo gli Analisti di ProiezionidiBorsa individuano le prospettive delle tre azioni per le prossime settimane.

I titoli tecnologici USA da anni registrano performance eccezionali

I titoli tecnologici americani da un anno sono in forte rialzo. La corsa dell’indice Nasdaq non sembra volersi arrestare. A volte rallenta per qualche seduta ma poi ricomincia a correre. Tra tutte le azioni quotate sul mercato americano, alcune sono preferite dagli investitori. Sono quelle che corrono di più ed hanno un costante trend rialzista, perché acquistate a piene mani dai grandi, ma anche piccoli, investitori. Sono Alphabet (Google), Apple e Microsoft. Questi sono i 3 titoli azionari tecnologici che tutti vogliono accaparrarsi perché hanno guadagni eccezionali da anni.

Google punta alla stratosferica soglia dei 2.500 dollari

Alphabet (NASDAQ:GOOG) è sui massimi storici. Il titolo sta correndo senza pausa dal marzo dello scorso anno. Da qualche settimana i prezzi si stanno muovendo in laterale tra 2.000 e 2.150 dollari. Una chiusura, meglio se settimanale, sopra i 2.150 dollari, aprirà la strada ad una nuova gamba rialzista. Il target presunto dei prezzi sarà in area 2.450/2.500 dollari. Attenzione, però, a possibili movimenti ribassisti. Il supporto dei 2.000 dollari è una difesa che se violata porterà l’azione a scendere nuovamente in area 1.700/1.750 dollari.

Per Apple un nuovo possibile rialzo del 50% circa

Anche Apple è vicino ai massimi storici. Per la precisione, il titolo ha toccato il record a fine gennaio a 145 dollari, poi i prezzi hanno corretto per qualche settimana arrivando in area 120 dollari. La correzione sembra essere al termine e il supporto a 120 dollari sembra potere reggere. Sarà quindi interessante sfruttare il prevedibile nuovo rialzo delle quotazioni. La conferma della nuova inversione rialzista arriverà con il ritorno dei prezzi sopra 130 dollari. Il primo target sarà area 145/150 dollari. Oltre 150 dollari i prezzi si spingeranno verso la soglia psicologica dei 200 dollari.

Ma al ribasso una chiusura sotto 115 dollari dovrebbe fare scattare l’allarme, perché i prezzi scenderebbero fino a 110 dollari. Ma la discesa potrebbe non fermarsi qui.

Microsoft ha quintuplicato di valore in 5 anni

Microsoft ha quintuplicato di valore in 5 anni, passando da 50 dollari del 2016 ai quasi 250 dollari di metà febbraio scorso. Per la precisione i prezzi hanno realizzato il massimo storico a 246 dollari. Poi hanno iniziato una correzione che potrebbe fare scendere l’azione fino a 210 dollari. Qui i prezzi potrebbero rimbalzare e tornare a salire, oppure scendere a 200 dollari.

Tuttavia, oggi l’azione quota a 230 dollari e pur essendo in fase ribassista di breve periodo, potrebbe non raggiungere mai i 210 dollari. I prezzi potrebbero tornare a salire. Una conferma si avrebbe con una chiusura sopra 240 dollari. In questo caso il primo target sarebbe quota 250 dollari. Dopo di che l’azione correrebbe verso i 300 dollari.

