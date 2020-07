Si parla di investimento di Borsa, di acquisto di titoli, di rialzo e ribasso dei mercati azionari. Ma come si può praticamente esercitare l’attività di trading sui mercati azionari? Questo articolo vuole essere una sintetica guida introduttiva per chi non ha mai comprato nemmeno una azione. Di seguito vi indichiamo i 3 semplici passi da fare per investire in Borsa e guadagnare.

Il primo passo, il più importante: attivare un conto titoli e scegliere la piattaforma

Come tutte le cose la parte più difficile è l’inizio. Ogni cammino, anche il più lungo, comincia con un primo passo. Questa è la cosa fondamentale. Fare il primo passo, poi gli altri verranno di conseguenza e saranno molto più facili.

Quindi, cominciamo a fare il primo passo verso investimenti e guadagni in Borsa. Si parte dalla cosa più semplice ma fondamentale, aprire un conto titoli con relativa piattaforma per fare compravendita. Si può utilizzare quella della propria banca, oramai quasi tutte danno la possibilità di operare attraverso una propria piattaforma. Se il vostro istituto di credito non offre questo servizio, potete rivolgervi ad una banca specializzata nel trading, oppure a un broker. Una brevissima ricerca su internet vi aiuterà. Attenzione: se scegliete il broker, questo deve essere affidabile e avere le autorizzazioni Consob ad operare in Italia.

Tradingview, anche se non è un broker, è tuttavia una piattaforma completa. Vi sarà utilissima per cominciare a prendere pratica con i mercati finanziari.

Il secondo passo: la competenza

Molti broker e alcune banche vi offriranno la possibilità di scegliere tra più piattaforme. Scegliete la più semplice. Per le piattaforme evolute avete tempo, per ora ve ne basta una che vi permetta di comprare e vendere in modo semplice (ed economico).

Il secondo passo è acquisire le competenze per operare. Non solo nell’ambito dei mercati, ma anche sul funzionamento della piattaforma che andrete ad utilizzare. Dovrete capire bene come funziona, come comprare e vendere. All’inizio dovrete fare solo questo, comprare e vendere, niente altro.

A volte i broker offrono conti virtuali che permettono di simulare una operatività reale. Se la vostra piattaforma dà questa possibilità, utilizzatela a piene mani. Se non la offre, potete iniziare a fare operazioni comprando e vendendo azioni con piccole somme, magari 10, 15 euro. L’unico scopo, in questa fase iniziale, è di fare pratica.

Terzo passo: la strategia da adottare per operare

Nei 3 semplici passi da fare per investire in Borsa e guadagnare, acquisire una strategia operativa è determinante. Per strategia si intende un metodo per capire su quale titolo investire, quando comprare, quando vendere. Avete due strade. O studiate e vi formate una strategia personale in base alle capacità apprese. Oppure vi servite di strategie di altri.

Nel primo caso la formazione avrà un ruolo centrale nei prossimi mesi e anni per voi. Se volete diventare bravi dovrete leggere libri e seguire i mercati, fare molta pratica e affinare un vostro metodo. Oppure vi potete affidare a chi ha già una strategia consolidata che guadagna, e farla vostra. Per esempio, utilizzare dei segnali operativi di società specializzate potrebbe essere un strada.

