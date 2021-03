Lo smartworking e il distanziamento fisico hanno totalmente modificato le modalità di interazione con colleghi di lavoro, amici e parenti. Sono moltissime le occasioni di interazione che hanno subito un vero e proprio spostamento nella dimensione del virtuale. È per questo che le persone di ritrovano a parlare, scambiarsi comunicazioni o informazioni di lavoro davanti ad uno schermo. Che si tratti del PC, del tablet o dello smartphone, esistono alcuni trucchi per rendere al meglio la propria immagine durante la videotrasmissione. In questo breve guida sveleremo i 3 segreti per apparire al meglio durante una videochiamata.

Posizionare la videocamera in maniera strategica

Esistono videochiamate che hanno carattere più informale, come quella tra amici e familiari, e videochiamate che invece si svolgono per questioni di lavoro o professionali. Qualunque sia la ragione, tra i 3 segreti per apparire al meglio durante una videochiamata non bisogna assolutamente trascurare il posizionamento del nostro smartphone o PC. L’altezza ideale è quella in corrispondenza dei propri occhi. Quindi evitare di posare sulle ginocchia o troppo in basso il proprio dispositivo. Il rischio è quello di focalizzare l’attenzione dell’interlocutore su mento e naso piuttosto che sul nostro sguardo.

Se si utilizza il PC o altro dispositivo dal proprio tavolo di lavoro, è importante verificare dove si trova la videocamera. In alcuni casi, potrebbe tornare utile disporre un supporto sotto il PC per sollevarlo ad altezza occhi come un libro o simile. Il posizionamento della videocamera è un aspetto da non trascurare in quanto il contatto visivo deve essere sempre costante con il proprio interlocutore. Sebbene si tratti di una comunicazione a distanza, conservare il contatto oculare durante le interazioni è fondamentale.

Attenzione all’illuminazione dell’ambiente e del viso

Dopo aver posizionato per bene la propria videocamera, è utile passare alla luce dell’ambiente. Tra i 3 segreti per apparire al meglio durante una videochiamata non può mancare l’attenzione alla luce. Una illuminazione adeguata non serve solo a renderci visibili all’interlocutore. Essa può addirittura ringiovanire l’aspetto e mettere in risalto i punti di forza del viso migliorando la comunicazione.

Come fare per scegliere la giusta illuminazione? Per prima cosa bisogna valutare se l’ambiente ha una illuminazione naturale oppure artificiale. Nel primo caso bisogna evitare la cosiddetta sovraesposizione o l’effetto controluce. Se la videochiamata si svolge all’aperto cercare di posizionarsi dove vi sia un angolo di ombra anche. In questo modo si evita una eccessiva illuminazione che non farebbe distinguere il profilo del viso in maniera chiara. Se ci si trova in una stanza illuminata dal sole, evitare di posizionarsi dando le spalle alla finestra. Questo crea l’effetto controluce mostrando il viso del soggetto in ombra e quindi nero. Meglio posizionarsi di fronte alla finestra o fonte di luce di modo da sfruttare la luce naturale per illuminare il viso.

Al buio

Se la videochiamata si svolge in ambiente buio, allora si dovrà procedere in maniera differente per modulare la giusta quantità di luce. Se l’illuminazione non è sufficiente, il video potrebbe apparire sgranato o impastato.

Oppure, se si usa esclusivamente l’illuminazione dello schermo, si rischia di produrre un “effetto fantasma” sul proprio volto. Anche qui la soluzione migliore è quella di avere una luce diffusa di fronte al proprio viso come un faretto, un soft-box o una lampada. Se si indossano degli occhiali da vista, verificare che la luce di fronte non si rifletta nelle lenti. In questo caso, si potrà spostare un po’ più a lato la fonte luminosa. Evitare luci che scendono verso il basso o che partono dal basso verso il viso in quanto creano forti contrasti di ombre.

Quale sfondo scegliere per la videochiamata

L’ultimo dei 3 segreti per apparire al meglio durante una videochiamata riguarda lo sfondo. Per evitare distrazioni nel nostro interlocutore e dare un’aria più formale all’ambiente l’ideale è la scelta di uno sfondo neutro senza tanti oggetti sullo sfondo o decorazioni piene di molti colori. L’ideale sarebbe una tinta unita fatta perlopiù di colori tenui come il bianco, il panna, l’azzurro o il grigio chiaro. Per arrivare preparati alla videochiamata è utile selezionare da subito l’angolo della casa in cui si intende svolgere la call ed attrezzarsi al meglio.

