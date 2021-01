Gli occhi azzurri sono una tra le colorazioni più rare al mondo: pare infatti che li posseggano soltanto l’8% della popolazione mondiale. Oltre ad essere molto rari, cosa li rende così misteriosi ed affascinanti? Scopriamo insieme i 3 segreti degli occhi azzurri che nessuno conosce.

Derivano da una mutazione genetica

Uno studio condotto dall’università di Copenaghen sul DNA mitocondriale e i geni della melatonina sostiene che gli occhi azzurri derivino da una mutazione genetica avvenuta circa 10 mila anni fa. Prima di essa, le persone possedevano solo occhi castani e verdi, ma non blu o azzurri. Il gene in questione è l’OCA2 che, influenzato dalla mutazione, non era più in grado di dare origine ad occhi di colore marrone. Dunque, pare che tutte le persone che possiedono gli occhi azzurri discendano dallo stesso antenato e, in più, essendo un carattere recessivo ha probabilità ancora minori di manifestarsi.

Gli occhi azzurri sono più delicati degli altri

È scientificamente dimostrato che gli occhi azzurri sono più sensibili rispetto a quelli di altre colorazioni. Ma perché? Ecco, questo è dovuto al fatto che gli occhi di colorazione azzurra possiedono una quantità inferiore di melanina. La melanina è la diretta responsabile della colorazione degli occhi ed essa varia in base alla sua concentrazione memorizzata in specifici compartimenti detti melanosomi. Inoltre, la melanina è una componente che serve a proteggere gli occhi e quindi, non riuscendo ad utilizzare al massimo questo filtro, ne consegue che questi occhi siano più sensibili alla luce rispetto agli altri e siano anche maggiormente esposti ai raggi ultravioletti.

Sono largamente diffusi solo in alcune zone del mondo

Si è calcolato che gli occhi azzurri sono più diffusi tra le persone che abitano determinate zone del pianeta. Nello specifico, nell’est e nord Europa. Entrando nel dettaglio, si calcola che il paese al mondo con la più alta percentuale di persone con gli occhi azzurri sia l’Estonia con l’89% e si tratta di una percentuale altissima. Seguono la Finlandia con l’88% e l’Irlanda con il 57%.

Questi sono i 3 segreti degli occhi azzurri che nessuno conosce e che, probabilmente, li rendono i più affascinanti e misteriosi tra tutti.

