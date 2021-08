Il lavoro è croce e delizia per tantissimi italiani. Occupazione significa infatti reddito, ovvero il modo per guadagnare le sostanze necessarie per far fronte alle necessità quotidiane. Purtroppo, però, spesso i contratti sono temporanei e non corrispondono ad una vera sicurezza economica. La situazione talvolta non è rosea nemmeno per i fortunati con un contratto a tempo indeterminato. Quantomeno per chi svolge una professione che non ama o lavora in un contesto scomodo, poco sicuro o comunque sgradito. È bene però non disperare e continuare a cercare un’occupazione soddisfacente sia dal punto di vista economico che personale. Per migliorare la propria posizione di carriera diventa fondamentale gestire al meglio i colloqui di lavoro. Infatti, le opportunità sono poche e nulla va lasciato al caso.

I segreti svelati da Elon Musk

In una recente intervista, l’imprenditore visionario Elon Musk ha rivelato 3 domande molto particolari che normalmente pone ai candidati. Insomma, i trabocchetti per accedere a posizioni di rilievo in aziende come Tesla, Space X o Neuralink. Vediamo quindi i 3 segreti che normalmente nessuno rivela per superare i colloqui e trovare il lavoro dei sogni in queste società. Bisogna premettere che Musk non seleziona solo in base ai titoli di studio o al curriculum ma valuta attentamente le persone. Per questo motivo, le sue scelte sono spesso controcorrente. Anche nel processo di reclutamento di nuovo personale.

I 3 segreti che nessuno rivela per superare i colloqui e trovare il lavoro dei sogni

Come rivelato dallo stesso Musk, la prima domanda che pone ai colloqui riguarda la capacità di risolvere problemi. L’imprenditore chiede quindi di conoscere nel dettaglio una situazione complessa risolta dal candidato. Il secondo quesito è invece una prova di logica. Una domanda apparentemente impossibile che richiede invece spiccate doti di ragionamento. La terza domanda può apparire la più semplice ma può rivelarsi difficile e cruciale. Il candidato deve infatti spiegare perché sia la persona giusta per quel particolare ruolo. In altre parole, deve sintetizzare le proprie qualità e rendersi appetibile al nuovo datore di lavoro. Ovviamente non tutte le aziende usano gli stessi stratagemmi, ma Elon Musk è ormai un riferimento su scala mondiale. Non è quindi improbabile che molti selezionatori seguiranno l’esempio del magnate sudafricano anche nella gestione dei colloqui. Dando quindi un’arma in più ai candidati che pianificano con cura la propria carriera lavorativa.