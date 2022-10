I segni zodiacali dicono molto di noi. In questo articolo andremo a scoprire insieme quali sarebbero i segni più solitari e asociali. Di certo, consultare ogni settimana l’oroscopo, ci serve per avere una visione generale di quel che ci riservano le stelle nell’immediato futuro. Tuttavia, è altrettanto utile conoscere il temperamento e i lati caratteriali delle persone che ci circondano anche basandoci sul loro segno zodiacale. Questo, infatti, ci permette di rapportarci con gli altri nel miglior modo possibile e di instaurare buone relazioni, siano esse di tipo lavorativo, collaborativo, sentimentale o di semplice amicizia.

Come già accennato all’inizio, a breve sveleremo quali sarebbero i segni che amano la solitudine. Non si tratta per forza di persona antipatiche o scorbutiche. Anzi, in genere, si dice che chi riesce a stare bene da solo, poi vive bene anche con gli altri. D’altra parte, avere un buon rapporto con se stessi e riuscire a guardarsi dentro è segno di maturità e grande capacità introspettiva.

Acquario, il segno che ama la libertà

Partiamo dal segno più solitario per antonomasia. L’Acquario ama la libertà e, proprio per questo motivo, ama stare da solo e scegliere in totale autonomia tutto quel che riguarda la sua vita. Anche nella vita di coppia, l’Acquario esige mantenere i propri spazi. Per lui, non tutto quindi va condiviso, neppure con la persona amata.

I 3 segni zodiacali più solitari, introversi e poco socievoli oltre l’Acquario

Anche il segno del Cancro ama la solitudine. I nati sotto questo segno danno grande importanza agli affetti, agli amici e alla famiglia. Quando però si rendono conto di avere a che fare con persone superficiali, allora preferiscono di gran lunga restare da soli. E non si annoiano perché alle feste e ai posti affollati, preferiscono la quiete della propria casa, magari in compagnia di un buon libro o un bel film.

Capricorno, testardo e orgoglioso ama isolarsi per raggiungere i suoi obiettivi

Il segno del Capricorno viene sempre collegato alla cocciutaggine. In genere, poi, i nati sotto questo segno, vengono considerati troppo seri, grandi lavoratori e per nulla socievoli. In realtà, sotto la dura scorza, anche i Capricorno hanno un cuore morbido che mostrano solo alle persone a cui tengono davvero. Amano molto la solitudine e il silenzio perché sono condizioni che gli permettono di ricaricare le energie con cui raggiungere i propri obiettivi. Infine, i Capricorno, spesso si isolano per semplice orgoglio, perché non vogliono sembrare deboli o far capire di aver bisogno di aiuto.

Pesci, i romantici solitari

I Pesci hanno un carattere schivo e piuttosto introverso. Sono soggetti molto sensibili e, per questo, per paura di andare incontro a cocenti delusioni, spesso preferiscono la solitudine.

Ecco quindi quali sarebbero i 3 segni zodiacali più solitari e asociali diversi dal noto Acquario.

