Dopo aver passato tanto tempo con il proprio partner, non è detto che la passione sia ancora alle stelle. Questo è più che normale. Al tempo stesso, però, è giusto provare a creare nuovamente una connessione. E, in questo caso, la letteratura può davvero aiutarci. Perciò, vediamo i 3 romanzi bollenti più entusiasmanti che aiuteranno a riaccendere la passione con il nostro partner.

Lolita, Vladimir Nabokov

Vladimir Nabokov ci trasporta in un universo primo di morale e di tabù. “Lolita” è un libro, perciò, che va letto senza alcun pregiudizio. Bisogna scardinare tutte le regole mentali che ci siamo imposti e aprirci alla letteratura di questo romanzo. Le emozioni, le sensazioni, i pensieri ci travolgeranno come non mai. L’autore riesce a incanalare nelle sue pagine tantissimi ambiti della vita. Spesso tratta anche argomenti delicati e scomodi, che potrebbero lasciare di stucco il lettore. Ma, come abbiamo già sottolineato, questo romanzo deve essere preso al di fuori della sfera della realtà.

L’amante di Lady Chatterley, D.H. Lawrence

Definito il più indecente romanzo del mondo, “L’amante di Lady Chatterley” racconta una storia davvero passionale. Assistiamo sulle pagine, infatti, al risveglio dei sensi di una giovanissima donna. I filtri non esistono e D.H. Lawrence mostra la realtà nuda e cruda. La protagonista, rinchiusa in un matrimonio infelice, si lascerà andare ai propri istinti. Lady Costance, infatti, romperà le barriere che le sono state imposte dalla società e si abbandonerà all’amore fisico.

Tropico del cancro, Henry Miller

Siamo in Francia negli anni ’30 e assistiamo alle vicende di un uomo che si perde tra la perdizione delle strade di Parigi. Miller racconta la bellezza della vita degli intellettuali, ma ne mostra anche il lato infimo. Ad accendere la storia, il racconto delle esperienze fisiche del protagonista, descritte in maniera minuziosa da Henry Miller.

Dunque, ecco i 3 romanzi bollenti più entusiasmanti che aiuteranno a riaccendere la passione con il nostro partner.

Approfondimento

I 5 libri migliori da leggere la sera prima di andare a dormire