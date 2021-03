Il mal di schiena è un problema che ormai colpisce la maggior parte di noi.

Senza dubbio è un disturbo che colpisce chi è più avanti con l’età ma non sono pochi i giovani che ne soffrono quotidianamente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Le cause di questo disturbo possono essere varie.

C’è chi ne soffre perché predisposto geneticamente, chi fa una vita eccessivamente sedentaria e assume posizioni sbagliate durante la giornata.

Può essere spesso causato anche da allenamenti sbagliati. Chi si allena senza farsi seguire da un professionista rischia spesso di provocarsi danni ai quali poi è difficile rimediare.

Non dimentichiamoci che anche lo stress però può influire notevolmente sul mal di schiena.

Sono molti gli esercizi che possiamo fare per alleviare questo disturbo. È sempre consigliato rivolgersi ad un professionista che possa indicarci i movimenti più giusti che possano migliorare la nostra situazione. Oggi però vogliamo svelare i 3 punti del corpo da trattare per eliminare il mal di schiena senza utilizzare farmaci.

Porzione lombare e parte laterale dei glutei

Conoscere le manovre giuste è molto importante per applicarle su qualcuno che soffre di questo disturbo o anche per spiegare a qualcuno come applicarle su di noi.

Di solito il primo punto su cui possiamo agire è quello appena sopra la porzione lombare. La maggior parte delle volte un dolore che deriva dalla porzione lombare è causato dai muscoli paravertebrali. Questi partono a livello del sacro e terminano a livello delle scapole. Perciò il primo punto su cui dobbiamo andare a massaggiare è qualche centimetro sopra ai lombi e qualche centimetro sotto la parte centrale della schiena. Si può andare a massaggiare con il gomito facendo movimenti oscillatori.

Il secondo punto da trattare è la porzione laterale dei glutei con movimenti oscillatori tenendo la mano a forma di pinza. Massaggiare questa porzione può aiutare a liberarci del dolore che proviene anche dal nervo sciatico.

Porzione addominale

Altre volte invece un dolore che sentiamo provenire dalla schiena può molto spesso derivare da una contrazione della porzione addominale. Possiamo quindi andare a massaggiare sotto le coste con i pollici facendo movimenti che scivolano avanti e indietro.

Ecco quindi quali sono i 3 punti del corpo da trattare per eliminare il mal di schiena senza utilizzare farmaci.