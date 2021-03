Con l’avanzare dell’età insorgono molti problemi correlati alla vecchiaia e i 3 più comuni possono essere riconosciuti e presi nel modo giusto.

Col passare degli anni, bisogna fare i conti con l’invecchiamento dell’organismo che può portare ad una serie di problemi e patologie importanti. In aggiunta al normale processo d’invecchiamento, si possono aggiungere eventuali patologie e le più comuni sono: il diabete, l’Alzheimer e l’osteoporosi.

Da non trascurare quelle che possono aggravare qualsiasi condizione come patologie già preesistenti, problemi uditivi, visivi e per ultimo non per minor importanza la depressione. Quest’ultima affligge molte persone anziane che soffrono di solitudine e in alcuni casi l’isolamento è indotto dalla malattia.

I 3 problemi più comuni che insorgono con la vecchiaia

Bisogna considerare che ogni patologia viene curata in modo diverso, quindi bisogna affidarsi ad un medico specializzato che potrà seguire i vari progressi della patologia e capire come contrastarla.

Una delle patologie più importanti è il diabete. Questo tipo di patologia si manifesta con picchi glicemici incontrollati, che possono causare gravi danni, tra cui infarti, problemi alla vista o altro ancora. Esistono 2 tipi di diabete: il tipo 1 (probabilmente ereditario), si manifesta prevalentemente in età giovane.

Il diabete di tipo 2 è molto frequente in età adulta e a differenza del diabete di tipo 1 è meno aggressivo. Questa patologia può essere una conseguenza del sovrappeso, dieta irregolare, sedentarietà, ipertensione, colesterolo, trigliceridi nel sangue. Può essere diagnosticato in tempo con un esame del sangue specifico prescritto dal medico curante.

L’Alzheimer è una patologia che sconvolge progressivamente tutta l’esistenza della persona, precludendo la capacità di memoria, del pensiero ed infine del ragionamento. Non è facile da diagnosticare, in quanto ci sono dei parametri ben precisi che solo uno specialista può decifrare. Questo tipo di patologia è spesso confusa con la demenza senile o con altri problemi collegati alla sfera cognitiva.

Una delle patologie più comuni ma non meno invasive è l’osteoporosi. Questo tipo di patologia è molto comune nelle persone anziane ed è incentrata sul tessuto osseo, rendendolo più fragile aumentando il rischio di fratture. L’osteoporosi deteriora la microarchitettura del tessuto osseo e riduce la massa ossea rendendo il sistema scheletrico leggero e fragile.

Da non dimenticare che una buona alimentazione con un po’ di attività fisica aiuta a mantenersi in forma e ad affrontare con determinazione ogni tipo di problema di salute.