L’acido folico, o vitamina B9, è una vitamina che rientra nella categoria delle cosiddette vitamine idrosolubili. Queste vitamine sono quelle che non possono essere accumulate nell’organismo ma devono essere necessariamente assunte con l’alimentazione. Una convinzione comune è che l’acido folico sia utile solo alle donne in gravidanza per aiutare il feto a svilupparsi ma non è così. L’acido folico è certamente fondamentale per le donne in gravidanza, ma lo è anche per tutti gli altri adulti, uomini e donne. Ogni adulto, infatti, ha bisogno di circa 0,3 mg di questa vitamina per mantenersi in salute. Assumere una giusta quantità di acido folico è necessario, oggi vedremo i 3 più grandi benefici dell’acido folico e 3 alimenti che lo contengono.

I 3 più grandi benefici dell’acido folico e 3 alimenti che lo contengono

Benefici dell’acido folico

contrasta l’anemia: una carenza di acido folico può portare all’anemia megaloblastica, una condizione che comporta una carenza di ferro nell’emoglobina;

aiuta il sistema nervoso: un corretto apporto di questa vitamina aiuta a mantenere attivo il sistema nervoso, prevenendo disturbi come stress e depressione;

può prevenire l’ictus: l’acido folico è un valido aiuto nella prevenzione di ictus, lo rivela un recente studio.

Alimenti che contengono acido folico