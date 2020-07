La nostra Redazione vi illustrerà i 3 motivi per cui conviene intestare l’auto al disabile con Legge 104. Ai portatori di handicap e ai disabili spettano una serie di benefici e misure assistenziali che mirano a fornire un sostegno anche ai familiari. Fra gli esoneri e le agevolazioni fiscali che il Governo assicura ai destinatari della Legge 104 rientrano quelle relative al possesso dell’auto. Ciò perché di solito le menomazioni psicofisiche più diffuse compromettono la deambulazione dee disabili.

Di qui la necessità di possedere un’auto che il familiare o, in alcuni casi il disabile stesso, utilizza per gli spostamenti quotidiani. Rimandiamo all’articolo “Quando si ha diritto ai permessi della Legge 104 per un familiare o per assistenza a genitori anziani” per informazioni dettagliate. Adesso invece analizziamo i 3 motivi per cui conviene intestare l’auto al disabile con Legge 104. Non tutti difatti conoscono le agevolazioni fiscali e gli sconti cui hanno diritto i soggetti che presentano compromissioni del funzionamento psicofisico.

I 3 motivi per cui conviene intestare l’auto al disabile con Legge 104

Il primo motivo che dovrebbe indurvi ad intestare l’auto al disabile riguarda il pagamento del bollo. La tassa regionale che l’automobilista deve pagare per il semplice possesso del veicolo non grava sul portafoglio del disabile. Ciò significa che disabili e invalidi godono della totale esenzione dal pagamento del bollo auto.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Il secondo motivo per cui conviene che sia il disabile l’intestatario del veicolo riguarda lo sconto sull’Iva. Di solito per l’acquisto di un’auto il contribuente deve preventivare l’esborso dell’Iva al 22%. Il disabile e l’invalido può fruire di margini di risparmio notevoli poiché paga l’Iva al 4%.

Se infine acquista un’auto il cui prezzo di listino non supera i 18.075,99 euro ha diritto ad un trattamento fiscale molto favorevole. Gode difatti di una detrazione Irpef pari al 19% sul prezzo del veicolo. Se decidesse di acquistare un’auto di fascia superiore a quella suddetta potrà comunque della detrazione, ma limitatamente al tetto massimo di 18.075,99 euro.