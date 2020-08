Quali sono i 3 modi per sapere a quanto ammonta il rimborso Irpef? Attraverso quali strumenti è possibile accedere ai propri dati contributivi e capire se si ha un debito o un credito? L’Agenzia delle Entrate offre al contribuente diverse soluzioni possibili. I tecnici di ProiezionidiBorsa le hanno raccolte e riassunte in questa breve guida utile al lettore.

Come funziona il calcolo Irpef

Come ogni anno, milioni di contribuenti presentano la propria dichiarazione dei redditi inserendo eventuali voci di spesa utili al computo dei rimborsi Irpef. Quando parliamo di Irpef, facciamo riferimento all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Essa segue quanto norma il testo unico delle imposte sui redditi emanato con DPR n. 917 del 22 dicembre 1986. Quest’ultima non ha un importo fisso ma varia in ragione del reddito e delle detrazioni a cui eventualmente si può accedere. Da quanto emerge dalla dichiarazione dei redditi, le due soluzioni finali possibili sono: un credito oppure un debito. Che significa? Se il contribuente risulta in credito e l’INPS è il sostituto di imposta, allora l’interessato riceve direttamente in busta paga o sul cedolino pensione l’importo. Al contrario, se il computo evidenzia un debito, allora si procede con delle trattenute a vario titolo.

Le 3 soluzioni per controllare l’ammontare dei rimborsi

Dal momento che si tratta di un importo variabile, come abbiamo detto, quali sono i 3 modi per sapere a quanto ammonta il rimborso Irpef? Gli strumenti che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione sono sostanzialmente i seguenti tre:

1) richiedendo informazioni direttamente ad una sportello di un ufficio AdE;

2) contattando il numero verde 848.800.444 negli orari di servizio che vanno dalle 9:00 alle 17:00 e dalla 9:00 alle 13:00 nel sabato;

3) accedendo al proprio cassetto fiscale: questa operazione è possibile per coloro che risultano registrati al servizio Entratel-Fisconline e possiedono le credenziali di accesso.

Una volta che si verifica l’importo del rimborso, è possibile scegliere anche dove destinarlo. Infatti, a partire dall’anno 2014, l’AdE ha reso disponibile l’utilizzo del credito per il pagamento di altre imposte attraverso il modello F24. I pensionati che intendono sapere quando arriva quest’anno il rimborso Irpef, possono consultare le date presenti qui.