Il team di Proiezionidiborsa vi suggerirà i 3 modi per evitare le multe dell’autovelox. E lo faremo proprio ora in coincidenza del grande esodo che porterà migliaia di italiani ad affollare le autostrade per raggiungere la meta delle vacanze. Sapere come evitare l’occhio spietato del laser che rileva la velocità con cui vi spostate, vi consentirà di risparmiare somme di denaro assai elevate. A ciò si aggiunga la decurtazione dei punti dalla patente che di sicuro non costituisce un evento vantaggioso.

Leggendo l’articolo “In arrivo multe salatissime per gli automobilisti sorpresi dalle telecamere” troverete consigli preziosi su come evitare il salasso delle sanzioni. Adesso invece ci occuperemo di qualcosa di più specifico che riguarda unicamente gli automobilisti che non rispettano i limiti di velocità. Vi illustreremo i 3 modi legali per evitare le multe dell’autovelox in modo che possiate concedervi un viaggio più sereno e meno costoso possibile.

I 3 modi legali per evitare le multe dell’autovelox

Se vi riesce davvero difficile rispettare i limiti di velocità che compaiono su strade e autostrade dovrete necessariamente ricorrere ad alcuni indispensabili stratagemmi. Vi sono specifiche app da scaricare che forniscono informazioni molto precise e in costante aggiornamento. Un modo per evitare che l’autovelox fotografi la vostra targa consiste nell’utilizzare l’app Autovelox Italia CamSam.

Il secondo stratagemma cui potrete ricorrere consiste nell’applicazione iCoyote che sulle autostrade rileva la presenza di autovelox con un anticipo di 30 chilometri. Sulle strade provinciali la distanza di rilevamento si riduce di molto per cui almeno 15 chilometri all’automobilista giunge l’informazione utile.

Il terzo modo che vi consentirà di sfuggire all’autovelox prevede il controllo della presenza di tutor sulle autostrade italiane. A visionare la mappa dei tutor presenti interviene Fast and Tutor che supporta l’automobilista nei tratti da percorrere tra un tutor e l’altro. In sostanza, suggerisce costantemente la velocità di andatura da conservare in modo da non oltrepassare il limite che il codice stradale impone.