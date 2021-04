Medici, esperti del settore e nutrizionisti sono tutti d’accordo nell’affermare che la prima colazione è fondamentale.

Un pasto da cui dipende tutta la giornata, il corpo immagazzina le energie essenziali per poter affrontare tutta la mattinata. Permette di non arrivare a pranzo con la voglia di divorare quantità infinite di calorie e aiuta il metabolismo dell’organismo.

Spesso la colazione è sottovalutata rispetto agli altri pasti, ma secondo alcuni esperti si dovrebbero assumere circa il 20% delle energie della giornata intera. Quindi andranno assunte vitamine, sali minerali, proteine, carboidrati, fibre, ma anche i giusti grassi per avere un alimento completo.

Ecco i 3 migliori piccoli elettrodomestici economici per realizzare ottime colazioni sane e tonificanti in casa in 2 minuti

Il bollitore si trova in commercio a poco prezzo, per chi vuole spendere un po’ di più esistono anche quelli di design, ma non è indispensabile. Serve per bollire l’acqua e ottimizzare il tempo che si può spendere facendo altro. Il piacere di bere una tazza calda di tè in pochi minuti senza sporcare pentolini vari è impagabile.

L’estrattore di succo ha un costo più elevato, ma farà risparmiare tempo, non si compreranno più succhi di frutta con conservanti e poca polpa. Il vero vantaggio è utilizzare la frutta con tutta la sua buccia, che fa benissimo, evitando ovviamente quelle più resistenti come l’ananas. Per non parlare del risultato eccezionale e di alta qualità che si otterrà con questo prodotto. Bisogna solo stare attenti ai vari noccioli e semi di frutta che in alcuni casi vanno esclusi.

Tostapane a portata di mano

Un amico per le colazioni da campioni è il tostapane, economico e versatile. Si possono realizzare squisiti waffles, pane tostato e pancake in pochissimo tempo. E se per qualche motivo siamo distratti, appena pronti non rischieremo di bruciarli perché in automatico il tostapane fermerà la cottura.

Inoltre serviranno a riscaldare e cucinare altre pietanze, come verdura, frittata e pizza.

Oltre i 3 migliori piccoli elettrodomestici economici per realizzare ottime colazioni sane e tonificanti in casa in 2 minuti, provate ad usare lo spremiagrumi.