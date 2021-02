Negli anni sono stati prodotti tantissimi film d’amore. Purtroppo quantità non sempre vuol dire qualità. Scopriamo quindi quali sono i 3 migliori film di storie d’amore.

Le parole che non ti ho detto

Non potevamo non cominciare la lista se non con le parole che non ti ho detto. Questo film è tratto da uno dei più famosi autori di storie d’amore dell’ultimo secolo. Il film inizia con un vecchio che legge una storia a una donna, che sembra non conoscerlo, seduta in un letto d’ospedale.

La storia narra la storia di un semplice ragazzo di una piccola cittadina mineraria degli Stati Uniti, Noah. Un giorno arriva in città una ragazza di una famiglia altolocata, e per noia e colpo di fulmine. Vivranno un amore estivo molto intenso, ma finita la bella stagione lei riparte. Per Noah però non si trattava di una storiella ma dell’amore della sua vita quindi. quindi la aspetta e costruisce una casa dove vivranno insieme, questo almeno era il suo piano. E in effetti lei tornerà per scoprire che il loro amore non era mai svanito ed era destinato ad accompagnarli sino alla vecchiaia.

Amore e altri rimedi

Questo è un film romantico un po’ difficile. Di personaggi, interpretati da due attori brillanti, vivranno una storia d’amore complicata. Lui non è il classico uomo da relazioni fisse, ma lei è diversa, purtroppo è anche malata. Seguiamo quindi il percorso di un uomo cambiato dall’amore e una donna forte che deve accettare di essere amata e che probabilmente non guarirà mai. Questo film Parla di un amore che non si arrende davanti alle reali difficoltà della vita.

A star is born

Questo film è apparso su Netflix negli ultimi giorni ed entrato subito nella top ten dei film più guardati in Italia. Si tratta però di un film del 2018 con protagonisti dai grandi nomi. Si tratta di Lady Gaga e Bradley Cooper. A star is Born in realtà un remake del film originale del 1937. La storia potrà essere molto simile, ma il modo di raccontarla è assolutamente attuale. Lui è Jack, un cantante dalla fama internazionale e lei, Ally, una ragazza che cerca di sfondare nel mondo della musica. Per caso i due si incontrano e lui si rende conto che lei ha una voce assolutamente incredibile. Decide quindi di aiutarla nella sua ascesa e tra i due nasce una bellissima storia d’amore fatta di supporto e complicità. Purtroppo però il mondo dietro al palcoscenico è molto più difficile.

Ecco, quali sono i 3 migliori film di storie d’amore. Buona visione!