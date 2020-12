Al fine di preparare degli stuzzichini con rapidità, ma non per questo meno gustosi, ecco i 3 migliori antipasti salati e veloci con il mascarpone. Perché il mascarpone, che è di largo utilizzo per la preparazione di creme per farcire i dolci e le torte, in realtà si può abbinare, tra l’altro, pure al pesce, e addirittura pure alla frutta.

Dai crostini con il tonno ed il mascarpone alla ricetta veloce per servire a tavola dei tramezzini che andranno a ruba. E passando per i datteri che si possono trasformare in un gustoso antipasto con le noci e con il mascarpone.

Ecco i 3 migliori antipasti salati e veloci con il mascarpone, dai crostini ai datteri

Crostini sfiziosi con il tonno ed il mascarpone: prendere una baguette da tagliare a metà. Per poi dividere la baguette in sei fette di pane aventi la stessa dimensione. Nel frattempo, con il minipimer frullare un cucchiaio di capperi con 150 g di tonno sott’olio sgocciolato.

Unire la crema a 200 grammi di mascarpone lavorato e uscito dal frigo almeno mezz’ora prima in modo che sia più morbido. Si otterrà così una gustosa mousse al tonno e mascarpone, aggiustata con sale e pepe, da spalmare sul pane tostato. I crostini, serviti sui piatti da portata, dovranno essere mangiati al momento, subito caldi.

Tramezzini veloci al mascarpone: si tratta di un antipasto che è velocissimo. Dato che basta spalmare uno strato di mascarpone su ogni fetta di pane per tramezzini. Per poi aggiungere per esempio, prima di coprire con un’altra fetta a sua volta spalmata di mascarpone, erba cipollina, olive verdi denocciolate tagliate in quarti e pure una fetta di prosciutto crudo.

Datteri ripieni con noci e mascarpone: tagliare i datteri a metà estraendo il nocciolo. Per poi farcire con il mascarpone che nel frattempo, con un pizzico di sale, è stato lavorato al fine di ridurlo ad una crema vellutata. Per farcire si può utilizzare una sac a poche per poi aggiungere, prima di chiudere i datteri, mezzo gheriglio di noce. Servire in tavola i datteri ripieni solo dopo che avranno riposato almeno per mezz’ora in frigo.