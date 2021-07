È scientificamente provato che la convivenza con un animale giova alla salute psicofisica delle persone di una certa età. Tuttavia la scelta di prendere un animale deve essere fatta con cognizione di causa. Ad una certa età, infatti, ci si preoccupa di non avere abbastanza energie per gestire un cane o un gatto. Tuttavia ci sono tanti altri animali capaci di regalare tanto affetto senza chiedere nulla in cambio. Dunque vediamo quali sono i 3 migliori animali domestici da adottare per chi ha più di 60 anni.

Intelligente e socievole

Fra gli animali particolarmente intelligenti e socievoli troviamo il pappagallo. Originario delle foreste tropicali, alcune specie si sono bene ambientate nelle case. Ve ne sono delle più svariate razze, forme e colori. La gestione è poco impegnativa, ma richiede molto rispetto. Infatti i pappagalli non devono rimanere chiusi in gabbia. Hanno necessità di essere lasciati liberi in casa. La soluzione ideale sarebbe ritagliargli uno spazio adeguato per potersi gestire.

Simpatiche e placide

Fra gli animali domestici più simpatici e placidi troviamo le tartarughe. Hanno un’indole affettuosa e, pochi sanno, riconosce il suo padrone. Ci sono razze sia di terra che di acqua. Entrambe hanno bisogno di uno spazio adeguato. Per quelle di terra, va predisposto va predisposto un terrario o una zona in giardino. Mentre quelle di acqua necessitano di un terra-acquario adatto. È un animale molto longevo. Ha bisogno però che si dedichi attenzione a ciò che mangia. Dunque, scarti di frutta e verdura, purché freschi, non devono mancare mai in un pasto quotidiano. Sono esemplari timidi ed abitudinari ma piuttosto curiosi. Interagiscono infatti con chi riconoscono e ne richiedono le attenzioni.

Dolci e puliti

Infine fra i 3 migliori animali domestici da adottare per chi ha più di 60 anni non possiamo non annoverare i conigli. Se adottati da piccoli riescono a creare una forte relazione con il proprio padrone. Sono dolci e giocherelloni. A differenza dei cani e gatti non andranno a cercare le coccole. Ma saranno ben felici quando il padrone vorrà fargliele.

Ecco dunque svelati i 3 migliori animali domestici da adottare per chi ha più di 60 anni.

