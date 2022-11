I 3 libri più emozionanti di Adam Silvera da leggere assolutamente

Tutti sembrano andare pazzi per i suoi libri. Adam Silvera è sulla cresta dell’onda, e non a caso si trova al primo posto tra i bestselling author del NYT. Americano del Bronx, Silvera ha sofferto di depressione e disturbo borderline di personalità, ma trova nella scrittura il suo respiro.

Romanzi accattivanti, emozionanti e che lasciano qualcosa dentro. Smuovono dei pensieri e fanno riflettere. Da non dimenticare invece i consigli del TIME.

I 3 libri più emozionanti

Adam ha scritto diversi libri e alcuni fanno parte di una serie. Ad esempio ha scritto What If It’s Us e Here’s To Us a quattro mani con Becky Albertalli. E poi la serie The Infinity Cycle composta da Infinity Son e Infinity Reaper. Libri tutti disponibili sia in lingua originale sia in italiano.

Più felice che no

Il book si intitola Più felice che no ed è un book di 372 pagine che racconta la storia di Aaron che ha difficoltà a trovare di nuovo la felicità dopo il suicidio del padre. Ma vuole farcela, anche con l’aiuto della fidanzata Genevieve e dell’occupata mamma. La ragazza però parte per un paio di settimane ed egli comincia a passare sempre più tempo con Thomas, nuovo del posto. Aaron si affeziona a Thomas e inizia a provare dei sentimenti. Ma cerca a tutti i costi una nuova vita, e per averla, arriva a prendere in considerazione il programma di cancellazione della memoria.

History Is All You Left Me

Questo book di 304 pagine è un libro molto bello, ma molto triste. Racconta la sofferenza di Griffin quando scopre che il suo primo amore Theo muore annegato. I due erano lontani, si sentivano ancora ma erano solo amici, anche se Griffin non aveva dubbi sul fatto che Theo sarebbe tornato da lui. Un libro che però se letto oltre le righe non si sofferma sul dolore, non è questo al centro dell’attenzione. Qui troviamo la transformazione di Griffini: egli passa dal rancore e dall’ira verso Jackson (nuovo fidanzato di Theo) alla compassione e al legame. Ma ciò che è interessante, è la presa di coscienza da parte di Griffin delle imperfezioni di Theo. È sempre facile chiudere gli occhi davanti al primo amore, trasformarlo in qualcosa di immenso, di perfetto. E forse è ancora più facile farlo verso qualcuno che è morto. E così la presa di coscienza dei difetti di Theo è il fulcro di questo romanzo.

L’ultima notte della nostra vita

E tra i 3 libri più emozionanti di Adam Silvera da leggere abbiamo L’ultima notte della nostra vita, mega successo editoriale di Adam e a ottobre 2022 è stato rilasciato il prequel “The first to die at the end”. È il 5 settembre e Death-Cast contatta Mateo e Rufus per avvertirli che moriranno nel corso della giornata. Loro non si conoscono ma, per diverse motivazioni, cercano qualcuno con cui passare l’ultimo giorno della loro vita. E per questo esiste un’app: Last Friend. E così Rufus e Mateo si incontrano. Entrambi sanno che il tempo a loro disposizione ha una fine. Ma non hanno nulla da perdere e resta solo vivere tutta la vita in un solo giorno. Ecco i 3 libri più emozionanti di Adam Silvera, ma ci sono tanti altri capolavori da leggere.