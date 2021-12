Un libro può essere un amico fedele e fidato. Infatti, un romanzo, un giallo o un saggio possono davvero trasportarci ovunque. Lasciarsi andare alla lettura, entrare in contatto con i personaggi e creare una connessione con l’autore è davvero semplicissimo se scegliamo il libro giusto per noi. Già in questo nostro precedente articolo, avevamo indicato 2 libri da leggere assolutamente almeno una volta nella vita per provare questa sensazione. E in un altro articolo, avevamo indicato un libro fondamentale da leggere. Oggi continuiamo, consigliandone altri. Questa volta però non saranno per noi, ma per delle persone care a cui potremmo regalarli.

I 3 libri perfetti come regalo di Natale che tutti ameranno e che ci faranno fare un figurone

Iniziamo con “L’insostenibile leggerezza dell’essere” di Milan Kundera, un romanzo famosissimo che moltissime persone adorano. Ci troviamo negli anni Sessanta ed entriamo a contatto con una coppia che riuscirà a travolgerci letteralmente. Tereza e Tomas, infatti, riescono a mostrarci la loro anima, colpendoci nel profondo e parlandoci a cuore aperto e in modo chiaro e sincero. Attraverso le parole dell’autore, infatti, riusciamo con una semplicità disarmante a immedesimarci nei personaggi e nella loro storia. E ci rendiamo conto che la trama che stiamo leggendo parla anche di noi, delle nostre insicurezze e delle nostre paure. Il peso della vita, per quanto proviamo a renderla leggera, viene sempre a bussare alla nostra porta e ci mette di fronte alla realtà delle cose, portandoci a riflettere.

Nella lista troviamo anche altri due libri davvero eccezionali che sicuramente i nostri cari ameranno

Continuiamo la nostra lista poi con “A sangue freddo” di Truman Capote. Già dalla prima pagina ci ritroviamo spiazzati. La prima cosa che vediamo, infatti, è proprio l’autore che una mattina si sveglia e legge alcune notizie di un omicidio brutale sul “New York Times”. Da qui, iniziano le sue indagini che lo porteranno sul luogo dell’assassinio assieme a una sua grande amica. Durante la lettura, andremo con Capote nei posti che potrebbero essere fondamentali per scoprire la verità, seguendo il processo dei due colpevoli e le vicende che hanno portato a questa tragedia.

Infine, potremmo pensare di regalare “Il rosso e il nero” di Stendhal. Qui ci troviamo a contatto con una umile famiglia francese e conosciamo Julien Sorel, un giovane ambiziosissimo. Nel corso della storia, lo vedremo tentare la carriera ecclesiastica, da cui viene proprio l’aggettivo “nero” del titolo. Il rosso, invece, si riferisce all’esercito. Ed ecco che vediamo Sorel tentare in tutti modi la scalata sociale, affrontando il rancore, la vanità, la voglia di arrivare, il controllo, le regole. La tragedia che lo colpirà sarà tale che non potrà assolutamente lasciarci indifferenti. Dunque, ecco i 3 libri perfetti come regalo di Natale che tutti ameranno e che ci faranno fare un figurone.

