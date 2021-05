Lavorare porta via energie e tempo, per questo motivo a fine giornata rimaniamo immobili davanti alle serie tv. Rilassarsi è sicuramente un piacere della vita, ma spessi si rischia di confondere il relax con la pigrizia. Ci sono attività rilassanti da poter svolgere senza impigrire la mente.

Esistono infatti hobby che se praticati, oltre a rilassarci, stimolano la nostra creatività e tengono attivo il cervello. Non fare niente e cullarsi nell’ozio è bellissimo, ma queste attività riescono a rilassarci senza renderci apatici. Ecco i 3 hobby da praticare se si vuole diventare più intelligenti, stimolando la mente, ed evitare la pigrizia cerebrale.

Fare attività sportiva

Avere costanza nel praticare uno sport, apporta numerosi benefeci alle proprie facoltà mentali. Fare attività sportiva insegna a non arrendersi perseguendo un obiettivo e avendo cura di sé stessi. Inoltre è un momento privato che permette alla persona di pensare in modo totalmente istintivo e senza interferenze. Un altro fattore da considerare è il rilascio di endorfine che avviene durante lo sport e che contribuisce a migliorare l’umore.

Suonare uno strumento musicale

Chi suona uno strumento musicale, non lo sa ma sta facendo un grandissimo favore alla propria mente. Suonare incrementa la produzione di neuroni e rafforza le connessioni tra di loro. Inoltre suonare irrobustisce la struttura che collega i due emisferi cerebrali, chiamata: corpo calloso. Aumenta anche la creatività e abbassa considerevolmente i livelli di stress.

Leggere un buon libro

Leggere stimola il cervello da più punti di vista. Stimola la fantasia, grazie all’immaginazione che si mette in moto mentre si legge. Questo crea empatia perché ci fa sentire come proprie le vicende narrate, trasportandoci in mondi a noi sconosciuti. Aumenta senza dubbio la capacità relazionale e permette di entrare in contatto con le persone. Incrementa la capacità espressiva, arricchendo il vocabolario di ognuno e allunga i tempi di concentrazione. Ecco, dunque, i 3 hobby da praticare se si vuole diventare più intelligenti, stimolando la mente, ed evitare la pigrizia cerebrale.