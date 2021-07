Con l’arrivo dell’estate possiamo finalmente uscire, andare al mare, farci una bella nuotata. Potremmo anche andare a fare un picnic al parco, o ancora una camminata in montagna. Insomma, questa stagione porta con sé tanti lati positivi. Ci sono, però, anche aspetti negativi, come ad esempio la terribile afa da cui sembra impossibile scappare. Questa ci accompagna dappertutto, persino quando siamo in casa.

Cerchiamo quindi dei metodi utili per evitare di cuocere nell’afa di questo periodo. Ci concentreremo in particolare su coloro che non hanno la possibilità di usare l’aria condizionata, e quindi patiscono di più. Ecco quindi i 3 geniali consigli per sfuggire al caldo in casa senza aria condizionata.

Un po’ di scienza

Per stare meglio dobbiamo semplicemente renderci conto di un paio di leggi fisiche molto semplici.

La prima è che il calore tende a salire verso l’alto. Questo ci fa già capire che bisogna stare il più possibile lontani dai piani superiori. Andiamoci, quindi, il meno possibile e stiamocene il più possibile di sotto. Siccome al piano superiore di solito ci sono le camere da letto, ricordiamoci di arieggiare il più possibile queste stanze così calde e dormiremo meglio.

La seconda cosa da considerare è che ci sono tante fonti di calore secondarie che vanno controllate. Le lampadine, ad esempio, scaldano, quindi cerchiamo di tenerle accese il meno possibile. Questo, però, non è sempre possibile, soprattutto la sera o per coloro che stanno in stanze buie. Non dimentichiamoci, poi, che apparecchi elettronici possono scaldare l’ambiente, come i computer.

I 3 geniali consigli per sfuggire al caldo in casa senza aria condizionata

Il terzo consiglio riguarda invece noi stessi ed in particolare la nostra dieta. Cerchiamo in particolare, se ci è possibile, di limitare il nostro consumo di proteine, perché esse fanno aumentare la temperatura corporea durante la digestione. Scegliamo poi cibi più freschi, come indichiamo in questo articolo.