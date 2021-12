I 3 gap lasciano pensare a un ribasso del Ftse Mib Future. Cosa significa? Una teoria accredita dell’analisi tecnica classica ritiene che un movimento direzionale sia intervallato da tre gap: il primo gap di fuga, il secondo gap di mezzo e il terzo gap di esaustione.

Se andiamo ad analizzare il time frame orario dal 6 dicembre in poi sono stati segnati propri questi 3 vuoti e precisamente in apertura del 6 dicembre, poi fra il 6 e il 7 dicembre. e oggi in apertura (gap parziale) e da quel momento è iniziato un ritracciamento.

A livello di prezzi a cosa serve questa teoria? A stimare gli obiettivi da raggiungere.

Ecco nel caso specifico quali erano:

27.215 e nel nostro caso alle ore 16 circa del 7 dicembre è stato raggiunto il massimo a 27.165.

Ora cosa potrebbe accadere? Se il trend dovrà rimanere rialzista verrà colmato al massimo il gap lasciato aperto fra 26.484 e 26.675 del 6/7 dicembre. Una chiusura oraria e poi giornaliera sotto 26.484 farebbe partire un profondo sell off con minimi verso area 24.570 da raggiungere entro la prima decade di gennaio.

Tutto è in linea con quanto scritto nel nostro punto sui mercati e sull’importanza della giornata odierna e poi della settimana in corso che dovrebbe chiarire le reali intenzioni del recente movimento di rimbalzo. B del movimento e quindi nuovo forte ribasso oppure onda C del rally natalizio?

I 3 gap lasciano pensare a un ribasso del Ftse Mib Future. Focus su 3 titoli sottovalutati e quando comprarli

I segnali dei nostri Trading Systems e le nostre valutazioni sui bilanci degli ultimi 4 anni, ci fanno interessare a Azimut, BPER Banca e Stellantis (MIL:STLA).

Azimut, ultimo prezzo a 24,64. Fair value a 30 euro. Comprare in apertura di lunedì solo se la chiusura di questa settimana sarà superiore a 24,86 con stop loss a 24,04.

BPER Banca, ultimo prezzo a 1,7330. Fair value a 2,60 euro. Comprare in apertura di lunedì solo se la chiusura di questa settimana sarà superiore a 1,7420 con stop loss a 1,7035.

Stellantis, ultimo prezzo a 16,596. Fair value a 28 euro. Comprare in apertura di lunedì solo se la chiusura di questa settimana sarà superiore a 16,214 con stop loss a 15,716.