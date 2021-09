Finalmente da pochi mesi è possibile ritornare al cinema in tutta sicurezza. Tra le tante attività a cui si è rinunciato durante questa pandemia c’è sicuramente il piacere di un bel film al cinema. Certo, alcuni film che si aspettavano da tempo hanno scelto le piattaforme streaming per il lancio. Ma guardare un film in sala con tutti gli effetti speciali è davvero un’altra cosa. Oggi lo Staff di ProiezionidiBorsa parlerà di tre film molto attesi finalmente nelle sale a settembre.

Il più atteso di tutti dal cast spaziale

Tratto dal romanzo di fantascienza di Frank Herbert è la trasposizione cinematografica del primo capitolo del Ciclo di Dune. “Dune” è un reboot attesissimo per gli amanti della fantascienza con un cast di tutto rispetto. Timothée Chalamet, Dave Bautista, Stellan Skarsgård e Zendaya tra i tanti nomi famosi. È ambientato in un futuro non ben precisato su un pianeta chiamato Arrakis, chiamato anche Dune. Un pianeta ostile coperto dal deserto dove pochi umani nativi vivono di stenti. Qui si trova l’unica fonte di una sostanza che allunga la vita e dona capacità sovraumane. Giochi di potere, tradimenti e creature pericolose fanno da cornice ad una trama avvincente. Arriva nelle sale il 16 settembre.

I 3 film in uscita al cinema a settembre assolutamente da non perdere

Il 23 settembre un film adatto a grandi e piccini. Tornano le avventure dei Looney Tunes nello spazio ma questa volte accompagnate da LeBron James. “Space Jam – New Legends” promette divertimento e un po’ di nostalgia per gli appassionati del primo capitolo. Una partita a basket nel Server-Verso che promette risate dalla prima scena.

Per finire un film tutto italiano. Esce nelle sale il 3 settembre “Mondocane”, con la regia di Alessandro Celli. Protagonista assoluto Alessandro Borghi che in un futuro non troppo lontano vive a Taranto. Una città ormai dimenticata da tutto e da tutti dove neanche la Polizia osa mettere piede. Testacalda, il protagonista, si contende il territorio con un’altra gang. Qui vedremo l’evolversi di due orfani, Mondocane e Pisciasotto che sognano di entrare proprio nella banda.

Ecco i 3 film in uscita al cinema a settembre assolutamente da non perdere. Una menzione d’onore per gli appassionati Marvel va fatta per ”Shangh-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli”. Un nuovo eroe entra nel Marvel Cinematic Universe e i fan del genere non possono assolutamente perderselo.

