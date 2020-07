In questo articolo vogliamo approfondire i 3 errori da non fare mai quando investiamo i nostri risparmi. Il nostro Paese è tra i primi al mondo per risparmio privato. Gli italiani hanno accantonato capitali pari al doppio del Prodotto Interno Lordo del nostro Paese. Ma come far fruttare questi patrimoni? Vediamo insieme i 3 errori da non fare mai quando investiamo i nostri risparmi.

Sottovalutare l’orizzonte temporale degli investimenti

Il primo de i 3 errori più comuni dei risparmiatori italiani è certamente la mancanza di pianificazione temporale. Da questo errore ne discendono infatti molti altri. Per quanto tempo potrò fare a meno di questi risparmi? Quando avrò una necessità finanziaria importante? Qual è la mia aspettativa di vita? Queste domande sono molto rare tra gli investitori. Ma sono la base per una corretta programmazione finanziaria. A causa della sottovalutazione dell’importanza di questo aspetto, molti italiani mantengono i propri investimenti molto a lungo. Conti deposito e buoni di risparmio sono ottimi strumenti a breve termine. Ma, se tenuti troppo a lungo nel portafoglio, rischiano di deprimere i rendimenti. E anche il morale degli investitori. Al contrario, un investimento a breve termine su strumenti volatili è una scommessa che normalmente finisce con una sconfitta.

Disallineare obbiettivi e strategia di portafoglio

Può sembrare banale, ma è uno dei 3 errori da non fare mai quando investiamo i nostri risparmi. Durata degli investimenti e volatilità sono direttamente correlati. Quindi, un investimento volatile aumenta le probabilità di ottenere ottime performance se mantenuto a lungo. Nel caso contrario il rischio diventa troppo elevato. Molto spesso gli investitori effettuato operazioni di breve termine sul mercato azionario esponendosi a rischi elevati. Al contrario Warren Buffet, uno dei più celebri investitori al mondo, adotta da sempre una strategia detta buy and hold. Egli acquista titoli azionari a grande potenziale e li mantiene a lunghissimo termine in portafoglio. Con gli straordinari risultati conosciuti in tutto il mondo.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » L'80,5% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Confondere esigenze di reddito con esigenze di cassa

Redditi e flussi di cassa sono due concetti solo apparentemente simili. Per semplificare, i flussi di cassa sono le spese necessarie per il mantenimento personale. I redditi, invece, sono la somma di dividendi ed interessi su cui l’investitore paga le tasse. Può essere un grave errore fare affidamento esclusivamente sui redditi per ottenere i flussi di cassa che ci siamo prefissati. In molti casi vendere titoli può comportare vantaggi fiscali molto rilevanti. E’ bene diffidare quindi dalle strategie a semplice distribuzione di cedole e dividendi: l’ottimizzazione fiscale può essere davvero strategica. A questo proposito ti consigliamo la lettura della nostra guida su come dichiarare al fisco gli investimenti all’estero.