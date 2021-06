L’estate è da sempre il periodo più consono per godere di indimenticabili vacanze. Qualsiasi sia la meta o la durata delle nostre ferie, cerchiamo in ogni modo di programmare tutto al meglio per evitare possibili intoppi.

Spesso capita però che alcuni tendano ad avere problemi o addirittura cancellare le proprie vacanze in quanto hanno dei parenti anziani a casa da accudire.

Purtroppo ci vengono in mente mille pensieri per garantire loro le stesse attenzioni e la stessa cura che noi gli assicuriamo. È veramente difficile riuscire a trovare una persona o una struttura adatta che riesca a soddisfare le nostre esigenze e quelle dei nostri cari.

Tra l’altro, gli anziani si sa che non sono molto avvezzi a cambiare le loro abitudini velocemente. Portarli in una struttura molto spesso li intristisce e li fa sentire abbandonati e dimenticati. Tutto quello che vogliono è vivere all’interno della propria casa con le loro abitudini, ricordi, sensazioni e con una giusta dose di calore familiare.

I 3 errori comuni che commettiamo d’estate quando cerchiamo la badante giusta per accudire i nostri cari

Innanzitutto, chi ha persone anziane in casa e vuole programmare una vacanza più o meno lunga senza preoccupazioni, deve necessariamente considerare questo elemento. Bisogna comprendere se la persona anziana preferisce rimanere in casa magari con il supporto di una badante oppure preferisce soggiornare in una struttura.

Quando abbiamo compreso che è necessario l’intervento di personale, cerchiamo di trovare il meglio. Evitiamo i 3 errori comuni che commettiamo d’estate quando cerchiamo la badante giusta per accudire i nostri cari.

Per prima cosa mettere migliaia di annunci sul web di certo non è la soluzione migliore. Questo porterebbe ad avere una casella mail bombardata di candidature o chiamate dirette. Tra l’altro, chi garantisce che i dati inseriti nei CV riguardo l’esperienza siano reali o meno?

Allo stesso modo è errato rispondere ad annunci di lavoro privati che ugualmente non garantiscono la preparazione o la cultura necessaria in questi casi.

L’ideale sarebbe quello di rivolgersi ad agenzie esperte nel settore per evitare di incorrere in truffe o situazioni sgradevoli per i nostri anziani.

Infine non bisogna mai iniziare il rapporto di lavoro il giorno della partenza. È corretto invece cominciare già alcune settimane prima, per valutare l’operato e la passione che la badante esercita nel proprio lavoro.