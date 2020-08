Ecco i 3 errori che si commettono più spesso quando si fa la raccolta differenziata. Secondo un comunicato stampa dell’Istat (Istituto Nazionale di Statistica) risalente al 24 ottobre 2019 e avente per periodo di riferimento quello compreso tra gli anni 2017-2018, l’87,1% delle famiglie italiane effettua con regolarità la raccolta differenziata della plastica, 73,1% quella dell’alluminio, 86,6% della carta e l’85,9% del vetro. La statistica, inoltre, sottolinea i progressi effettuati in materia rispetto agli ultimi anni del secolo scorso. Sempre più italiani, prevedibilmente, praticano la raccolta differenziata. In quanti, tuttavia, la praticano in maniera impeccabile? L’errore, spesso in buona fede, è sempre dietro l’angolo. In quest’articolo, infatti, vi elencheremo i 3 errori che si commettono più spesso quando si fa la raccolta differenziata.

Buttare i mozziconi di sigarette nell’umido

I mozziconi di sigarette si degradano molto lentamente. Si pensi al fatto che in due anni di decomposizione perdono solamente il 37,8% della loro massa iniziale. In sostanza, sono tutt’altro che biodegradabili. Se la cenere può essere buttata nel compostabile in piccole quantità, lo stesso non vale per i mozziconi di sigaretta. Infatti, devono devono essere smaltiti nel contenitore dell’indifferenziata.

Buttare i tovaglioli sporchi e gli scontrini nella carta

Quando i tovaglioli di carta sono puliti, devono essere buttati all’interno del raccoglitore della carta. Non è così, invece, quando sono sporchi di residui alimentari o moccio. In questi casi, bisogna assolutamente buttarli all’interno del contenitore dell’umido. Tuttavia, se sono tovaglioli decorati e dalla consistenza simile a quella della stoffa, li si deve gettare nel contenitore dell’indifferenziata. In quest’ultimo, devono essere gettati anche gli scontrini, che non sono riciclabili poiché composti da carta termica.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Buttare i fogli di alluminio nell’indifferenziata

Probabilmente, a questo punto i lettori staranno ironicamente pensando: “tanto vale buttare tutto nell’indifferenziata, quando sono indeciso!”. E invece, un altro degli errori più comuni è proprio quello di gettare i fogli di alluminio all’interno di questo contenitore. Spesso, lo si fa nella convinzione, tuttavia errata, che non possano essere riciclati. Invece, a seconda dei singoli regolamenti comunali, devono essere gettati all’interno del contenitore del vetro o della plastica.

Per approfondire I 3 errori che si commettono più spesso quando si fa la raccolta differenziata

Dove bisogna buttare i gusci di vongole e cozze per fare una corretta raccolta differenziata?