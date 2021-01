D’inverno è più facile ammalarsi, cosa che soprattutto in questo periodo nessuno vuole assolutamente fare. Il fatto che si stia indossando la mascherina aiuta molto il corpo umano a non entrare in contatto con vari batteri. Però, ci sono alche altre maniere per aiutare il proprio organismo ad essere forte contro una possibile influenza. Ecco allora i 3 cibi da mangiare per aumentare le difese immunitarie. Infatti questi cibi aiutano i globuli bianchi a fare al meglio il loro lavoro. Ma vediamo subito quali sono questi super food.

Al primo posto l’aglio

Usato tantissimo per i più disparati motivi, anche nelle faccende domestiche, l’aglio è un super alleato del globuli bianchi. Infatti è considerato un cibo che aiuta ad aumentare le difese immunitarie. Ma come mai? Questo suo super potere è dato dall’allicina, principio attivo molto potente. Ovviamente non è necessario mangiare l’aglio a spicchi. Basta metterlo in padella, quando si cucina, ben schiacciato e il gioco è fatto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Il famoso brodo di pollo della nonna

Soprattutto nei film americani quando uno si sente poco bene viene dato il brodo di pollo. E in effetti non hanno tutti torti, perché il brodo di pollo fa molto bene all’organismo. In che modo? Praticamente le proteine al suo interno si sciolgono andando a rafforzare la nostra risposta immunitaria. Allo stesso tempo le vitamine e i sali minerali presenti andranno ad agire come antinfiammatorio.

Terzo e ultimo: I chiodi di garofano

Finiamo la lista dei 3 super food da mangiare per aumentare le difese immunitarie con i chiodi di garofano. Questi sono dei potenti antiossidanti che mantengono il corpo giovane e sano. Inoltre sono ricchi di eugenolo che è un potente antivirale. Ecco i 3 cibi da mangiare per aumentare le difese immunitarie. Oltre a questi poi si possono aggiungere il peperoncino, il pepe, zenzero e curcuma.

Approfondimento

Il codice sul guscio delle uova ha un significato che bisogna sapere.