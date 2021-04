Dopo aver fatto la spesa o un pranzo più abbondante capita di avere degli avanzi di cibo da conservare, o semplicemente la spesa da riporre. Tuttavia, spesso involontariamente, la maggior parte di noi tende ad avere delle abitudini che compromettono l’integrità dei cibi stessi.

Ma sono questi i 3 banalissimi errori che fanno marcire frutta e verdura causando un grande spreco di soldi e tempo.

Gli errori

Spesso erroneamente riponiamo i cibi in frigo uno accanto all’altro, li conserviamo cioè in modo naturale, senza riporli in appositi contenitori. I contenitori però allungano la vita dei cibi, perché li isolano dalle esposizioni batteriche. I microrganismi dei cibi sfusi passano da un cibo all’altro, deteriorandolo.

Conservare frutta e verdura nello stesso spazio è un errore comune che facciamo quasi tutti. Ma in realtà molti frutti detti anche climaterici come ad esempio il kiwi, mela, banana, mango, melone, dopo essere stati raccolti continuano a maturare grazie all’etilene, un ormone vegetale che accelera i processi di maturazione. Quest’ormone va indirettamente ad influire anche sulla verdura che anche essa continuerà a maturare e in alcuni casi a marcire. Inoltre ci sono alcune verdure come i pomodori che per nessuna ragione sono da conservare in frigo.

Un altro errore che spesso commettiamo è di scongelare i cibi a temperatura ambiente, o quello di riporre gli avanzi troppo tardi in frigo. Nell’uno e nell’altro caso questo comporta la formazione di batteri, che ne facilitano la decomposizione.

Curiosità pratiche

Un consiglio molto pratico quando si vuole accelerare la maturazione di un frutto o di una verdura è quello di riporle in un sacchetto insieme ad una mela e una banana. Questo piccolo trucchetto farà maturare l’alimento in men che non si dica, proprio grazie alla presenza dell’etilene.

