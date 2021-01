Per scaldare e per tostare, ma anche per spremere e per conservare, ecco i 20 piccoli elettrodomestici per la casa che semplificano la vita di tutti i giorni. Perché grazie alla tecnologia è possibile non solo fare affidamento sui piccoli elettrodomestici per preparare al meglio le pietanze. Ma anche per risparmiare tempo e per togliersi ogni tanto qualche sfizio in cucina.

Ecco i 20 piccoli elettrodomestici per la casa che semplificano la vita di tutti i giorni

Nel dettaglio, per aprire senza fatica i contenitori chiusi ermeticamente c’è in commercio l’apriscatole elettrico. Mentre per conservare a lungo i cibi in casa non dovrebbe mai mancare la macchina per il sottovuoto.

Passando ai piccoli elettrodomestici che facilitano la preparazione di cibi e bevande, in casa non dovrebbero mai mancare lo spremiagrumi, l’affettatrice, il tritacarne, la centrifuga, il frullatore e lo sbattitore. Ma anche la gelatiera, la macchina per il pane, la macchina per i popcorn e la macchina per la pasta. E lo stesso dicasi per la planetaria per montare, per impastare e per amalgamare senza nessuna fatica così come viene spiegato in questo articolo.

Ci sono poi altri piccoli elettrodomestici che per la vita di tutti i giorni sono essenziali. A partire dalla macchina per il caffè, passando per il tostapane, per il forno a microonde e per il fornetto elettrico. Per chi ama la carne ed il pesce alla piastra, la bistecchiera elettrica è il piccolo elettrodomestico indispensabile. Mentre chi ha per un bebè le pappe sono sempre più facili da preparare se si è muniti di scaldabiberon e di omogeneizzatore.

Tutti quelli indicati sono piccoli elettrodomestici che, rispetto a quelli essenziali come il frigorifero, lavatrice e lavastoviglie, possono davvero semplificare la quotidianità domestica. Altrimenti spesso si rischia di dover rinunciare a molte preparazioni alimentari. E questo specie quando si ha davvero poco tempo a disposizione ai fornelli.