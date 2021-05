I 2 semplici e geniali passaggi che davvero in pochi sanno per conservare il prezzemolo a lungo e averlo sempre fresco e profumato

Tra le erbe aromatiche, il prezzemolo è sicuramente una delle più diffuse. Insieme a basilico e origano fa la parte del padrone nelle cucine italiane. Fresco e con quel suo sapore inconfondibile, sta bene su tantissime pietanze. Nelle minestre di verdure e sui piatti di pesce semplicemente conditi con olio e limone. Senza dimenticare alcuni grandi classici della tradizione gastronomica italiana come il riso in brodo con il prezzemolo e la salsa verde, che lo prevede proprio come ingrediente principe.

C’è chi lo coltiva nell’orto, chi in un vasetto sul balcone o chi invece lo acquista fresco, al bisogno, dal fruttivendolo o al supermercato. In ogni caso, il grande dilemma è sempre lo stesso: come fare per conservarlo bello fresco a lungo?

Le tecniche sono varie e numerose così come le “scuole di pensiero”. E infatti, il Team di Esperti di ProiezionidiBorsa ha scritto già parecchi articoli per fornire soluzioni in tal senso.

C’è però ancora un particolare che stiamo per svelare nelle prossime righe.

I 2 semplici e geniali passaggi che davvero in pochi sanno per conservare il prezzemolo a lungo e averlo sempre fresco, bello verde e profumato

C’è chi lo surgela nel freezer, chi lo conserva in un bicchiere d’acqua, chi lo tiene in frigorifero tra 2 fogli di carta da cucina bagnati, chi ancora lo inserisce negli appositi sacchetti di plastica per alimenti, etc… Ad ogni modo, qualunque sia la tecnica prescelta per conservare il prezzemolo, ci sono 2 cose assolutamente da fare.

Vediamole insieme.

Usare il bicarbonato di sodio

Durante la prima fase di pulitura del prezzemolo, una volta staccate tutte le foglioline da conservare, lavarle con acqua fresca e un cucchiaio di bicarbonato. Anziché quindi usare l’acqua corrente, raccogliere foglie, acqua e bicarbonato in una bacinella bella capiente. Il bicarbonato possiede proprietà disinfettanti e antimicrobiche. Ciò consente di eliminare sicuramente qualsiasi tipo di impurità. Per una pulizia davvero minuziosa, armarsi di pazienza e passare le singole foglie una ad una, massaggiandole con le mani per eliminare qualsiasi tipo di traccia di terra, anche quelle più piccole e invisibili ad occhio nudo.

Sbianchire il prezzemolo

Far bollire una pentola di acqua, afferrare il prezzemolo con le pinze ed immergerlo rapidamente per solo qualche secondo nell’acqua quando è a pieno bollore. Questa tecnica serve per mantenere inalterati colore e sapore di frutta, erbe e verdura in genere. Raffreddare quindi l’erba aromatica semplicemente all’aria oppure passandola sotto il getto di acqua fredda.

Dopo aver scoperto i 2 semplici e geniali passaggi che davvero in pochi sanno per conservare il prezzemolo a lungo e averlo sempre fresco, bello verde e profumato, ecco un consiglio conclusivo.

Chi ha l’orto deve raccogliere il prezzemolo la mattina presto, prima che la rugiada si sia asciugata poiché questo è il momento in cui l’erba possiede il suo sapore più intenso. Chi invece lo acquista, deve scegliere un mazzetto di bell’aspetto, con le foglie verdi brillanti ed un buon profumo.