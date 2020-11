“Nessuno nasce imparato” dice il popolare adagio. E lo si può tranquillamente applicare in cucina, dove le insidie sono sempre dietro l’angolo. Perfino nel cuocere una semplice pastasciutta. Cucinare poi, se non abbiamo fatto studi tecnici specifici, può anche metterci sia in buona che cattiva luce davanti agli ospiti. Dipende tutto da noi e dalla nostra cura nel cucinare. Oggi presentiamo i 2 sbagli da non fare mai in cucina per non fare brutta figura.

Bruciare un semplice soffritto

Ecco uno degli errori più comuni e banali, ma in grado di assassinare anche un sugo semplice e gustoso: bruciarne il soffritto. Ciò accade soprattutto, perché considerandolo alla fine una sorta di condimento di passaggio, rischiamo di lasciarlo andare e dedicarci ad altro. Col risultato di ritrovarci con la cipolla e l’aglio bruciacchiati e doverlo rifare. Con i nostri Esperti, ci permettiamo di ricordare quelle piccole attenzioni che non ci faranno sbagliare il soffritto:

innanzitutto, sbucciamo la cipolla e tritiamola finemente, utilizzando magari il classico tagliere in legno. Se temiamo di piangere, non preoccupiamoci e usiamo i trucchi consigliati nell’articolo a cui rimandiamo;

nel frattempo, prendiamo un tegame e accendiamo il gas a fuoco medio, versando l’olio per il soffritto;

per capire il momento giusto in cui calare la cipolla, ed eventualmente l’aglio, adagiamo una forchetta nell’olio e vediamo se nascono le bollicine;

in questo caso caliamo in padella il necessario del soffritto;

non dedichiamoci ad altre faccende domestiche, lasciando incustodito il fuoco, ma, per 2/3 minuti dedichiamoci al soffritto, fino a quando la cipolla non sarà completamente rosolata.

La padella fredda

Sembrerà una cosa scontata, ma la pentola del nostro soffritto dovrà essere assolutamente calda, prima di inserire l’olio e iniziare a cucinare. Questo essenzialmente per due motivi:

permettere ai cibi in cottura di cuocersi in maniera uniforme, senza che ci sia qualche parte più cruda;

non tribolare poi, al momento di sgrassare la pentola e lavarla, sia in lavastoviglie che a mano.

Ecco i 2 sbagli da non fare mai in cucina per non fare brutta figura e dimostrare di conoscere anche le basi di questa nobile arte.

