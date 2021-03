Ecco 2 segreti che probabilmente nessuno ha mai sentito, perché fanno parte di quei trucchi che solo i grandi chef conoscono. Diamo spazio alla nostra curiosità e scopriamo i 2 piccoli ma importanti segreti per cuocere perfettamente un uovo sodo.

Un uovo alimento principe

Se l’uovo sodo è uno dei nostri piatti preferiti non si può fare a meno di leggere queste interessanti “rivelazioni”. D’altra parte l’uovo è uno degli alimenti più nutrienti che madre natura ci dona.

È un alimento molto ricco di nutrienti e benefico per la salute. Contiene molte proteine e di qualità elevata, è ricco di minerali come il fosforo utile per le ossa, lo zinco per il sistema immunitario, e anche molte vitamine. Unica pecca se si vuole è il suo contenuto un po’ alto di colesterolo.

I 2 piccoli ma importanti segreti per cuocere perfettamente un uovo sodo

Quando cuociamo un uovo sodo lo si mette in un recipiente con acqua e lo si lascia bollire per una decina di minuti o più. Poi si sbuccia e non resta altro che mangiarlo. Fatto sta che spesso l’uovo risulta duro o gommoso.

Come fare per dargli una giusta consistenza? Ebbene bisogna impedire che evapori tutta l’acqua che contiene. Per fare questo il segreto è di tenere l’acqua appena sotto il punto di ebollizione per 10 minuti esatti. In questo modo avremo un uovo dalla giusta consistenza.

Problema del tuorlo

Spesso capita di tagliare in 2 parti l’uovo appena sbucciato e notare che il tuorlo è caduto tutto in basso. Questo dipende dal fatto che il tuorlo in cottura accarezza il guscio dove il calore è più forte, così che si fissa in quella posizione.

Il segreto per evitare ciò è di girare ogni tanto le uova ma con molta delicatezza. In questo modo si otterranno 2 cose: il rosso resterà al centro e si eviterà che abbia una cottura eccessiva apparendo sabbioso al gusto. Seguendo questi consigli avremo delle uova sode da grandi chef.

Ecco qualche altro utile consiglio da cucina sulle uova.