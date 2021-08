Per trarre spunto sull’inizio di questo nostro articolo di salute e benessere prendiamo come esempio la classica domanda di un bambino su quale siano le verdure che fanno meglio. Sappiamo per esperienza che i bambini, almeno fino all’adolescenza, non amano particolarmente le verdure. E, purtroppo quelle in assoluto più benefiche, come le carote, il cavolo e la barbabietola, sono anche tra le più odiate. Rifacendoci però all’elenco delle verdure più benefiche in assoluto ecco i 2 ortaggi che assieme prevengono i tumori abbassando il colesterolo e aiutando il cervello. Sono davvero tante, addirittura quasi tutte le verdure ci fanno bene a 360°, ma ce ne sono alcune che svettano per la loro polivalenza. Vediamo assieme quelle che la scienza riconosce come più complete in assoluto a livello di nutrienti.

Il potere delle carote

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ricchissime di vitamina A e betacarotene, le carote sono sempre più considerate indispensabili in un regime alimentare preventivo. Come confermato da sempre maggiori studi, infatti, chi consuma regolarmente carote ha molte possibilità in meno di ammalarsi e di innescare numerosi problemi di salute.

Addirittura, secondo le ultime ricerche le carote sono un validissimo aiuto per i fumatori. L’aumento del betacarotene e dei carotenoidi nel sangue permetterebbero, infatti, di rendere più fluida la circolazione bloccata dal fumo. Soprattutto mangiate crude, le carote aiutano cuore e cervello, prevengono le malattie e mantengono equilibrati i livelli di colesterolo e trigliceridi.

I 2 ortaggi che assieme prevengono i tumori, abbassando il colesterolo e aiutando il cervello

Che il cavolo faccia bene è ormai risaputo, ma che tra tutti le varietà quello riccio sia forse il più benefico pochi lo sanno. Questa particolarità di cavolo, infatti è ricchissimo di 4 vitamine fondamentali: A, B, C e K. Ma anche di minerali e antiossidanti. Al cavolo riccio la scienza riconosce ufficialmente benefici per:

abbassare il colesterolo;

regolare i livelli di zuccheri nel sangue;

migliorare la circolazione sanguigna;

depurare;

prevenire i tumori.

Approfondimento

Pochi sanno che questa verdura semplice ed economica può prevenire i tumori soprattutto femminili