La cucina è un ambiente importante ed è bene che ce ne prendiamo sempre cura. Per farlo, dobbiamo considerare tante cose diverse. Innanzitutto, è importante pulire sempre ogni superficie, per essere sicuri di lavorare sempre il cibo nell’ambiente più sano possibile.

Dobbiamo poi prenderci cura di oggetti ed utensili vari che utilizziamo comunemente. Anche questi, infatti, possono essere covi di batteri che possono essere pericolosi oppure raccogliere tantissimo calcare. Oggi ne vedremo due che vengono troppo spesso ignorati, ma che è fondamentale pulire molto a fondo. Vedremo insomma i 2 oggetti da cucina da lavare assolutamente per eliminare batteri e calcare.

Attenzione alla caraffa

L’oggetto più importante di cui parliamo è la caraffa dell’acqua, in particolare quella che filtra l’acqua del rubinetto. Non commettiamo l’errore di pensare che, siccome contiene acqua, non abbia bisogno di essere lavata. L’acqua che si trova dentro, infatti, soprattutto quando è a temperatura ambiente e soprattutto quando fa caldo, può essere ricettacolo di batteri. Una volta ogni due settimane, quindi, smontiamola e laviamola per bene con il detersivo. In questo periodo, dato che le temperature sono più alte, è meglio farlo ogni settimana.

Il calcare che si accumula

Il secondo oggetto che consigliamo di lavare spesso è la pentola che usiamo per far bollire la pasta. Anche se contiene solo acqua, e per di più a temperature che uccidono i batteri, è importante lavarla spesso. Il calcare, altrimenti, si accumulerà fino a quando sarà davvero difficile rimuoverlo. Usiamo bicarbonato, o l’aceto bianco, insieme ad un po’ di acqua calda per pulire in maniera semplice.

Questi sono i 2 oggetti da cucina da lavare assolutamente per eliminare batteri e calcare. Non sottovalutiamoli e prendiamo le precauzioni necessarie.

