Alcune delle verdure più buone e fresche dell’estate sono i fagiolini verdi che si trovano facilmente da fine maggio e per tutto il periodo estivo. Sono numerose le ricette golose e nutrienti che si possono cucinare, come ad esempio il polpettone alla genovese.

Queste verdure contengono diversi minerali e vitamine e sono versatili poiché possono servire da contorno o far parte di un primo o secondo piatto. In qualsiasi modo siano consumati, i fagiolini apportano numerose sostanze nutritive ed hanno un gusto fresco e delizioso.

I 2 modi migliori di cucinare e consumare i fagiolini verdi dalle irrinunciabili proprietà salutari

Un altro aspetto positivo dei fagiolini è che hanno un basso apporto calorico, su 100 g si assorbono solo 31 calorie. Inoltre sono ricchi anche di calcio, ferro e potassio ed apportano proteine e una leggera dose di carboidrati. Ecco qui di seguito due ricette golose da preparare facilmente:

Fagiolini verdi cotti in padella all’estragone, gli ingredienti:

250 g circa di fagiolini verdi;

2 cucchiaini di burro;

1 cucchiaino di aceto di mele;

¼ di un cucchiaino di sale fine;

1 mazzetto di estragone fresco spezzettato.

In una piccola padella facciamo sciogliere il burro per 2 minuti circa, e aggiungiamo i fagiolini lavati in precedenza. Facciamoli cuocere bene per circa 5 minuti girando con un mestolo di legno. Aggiungiamo l’aceto e il sale e facciamolo evaporare. Aggiungiamo infine l’estragone ed aggiustiamo di sale, poi serviamo in tavola il piatto caldo.

Un’altra ricetta golosa con i fagiolini verdi: patate e fagiolini al forno

Seguiamo i 2 modi migliori di cucinare e consumare i fagiolini verdi dalle irrinunciabili proprietà salutari. Continuiamo con la seconda ricetta e prepariamo:

2 spicchi di aglio;

2 cucchiai di olio;

1 piccola cipolla;

1 tazzina di brodo vegetale;

sale e pepe q.b.

900 g di patate;

400 g di fagiolini freschi.

In una teglia da forno ricoperta con olio aggiungiamo la cipolla tagliata precedentemente a fettine. Facciamo riscaldare per 3 minuti in forno e poi aggiungiamo l’aglio, dopodiché aggiungiamo le patate tagliate a rondelle oppure a fette grossolanamente. Facciamo cuocere per 10 minuti insieme al brodo vegetale ad una temperatura non troppo alta. Aggiungiamo infine i fagiolini e cuociamo intorno ai 150° per una decina di minuti ancora. Aggiustiamo di sale e pepe e poi serviamo in tavola in un grande piatto o vassoio.