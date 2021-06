Molti di noi, appena arriva la bella stagione, temono per le proprie piante a causa delle alte temperature. Il rischio è, infatti, che si possano seccare con un danno non indifferente per la bellezza del nostro giardino o del nostro balcone.

Questo problema è ancora più incisivo se per esempio si va in vacanza e non è possibile prendersi cura quotidianamente delle proprie piante. Cosa si può fare in questo caso? Per fortuna c’è più di una soluzione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Ecco i 2 modi economici e poco conosciuti per tenere le piante bene annaffiate andando in vacanza tranquillamente e senza pensieri. Ci riferiamo alle perle d’acqua con sali minerali e all’acqua gelificata.

Le perle con sali minerali

Oltre alle perle semplici che assorbono l’acqua esiste questa tipologia di perle molto utile. Entrambe le tipologie possono far in modo che le piante non debbano essere innaffiate spesso.

Perché tendono ad assorbire l’acqua e a rilasciarla nel tempo in modo costante. Quelle con sali minerali sono addizionate con coloranti naturali che permettono una perfetta sostituzione del terriccio.

Inoltre, possono trasformarsi anche in elemento decorativo per le piante messe nei vasi di vetro. Si utilizzano in modo molto semplice perché basta metterle nel vaso e aggiungere l’acqua.

L’effetto che si avrà è decorativo per il colore che sprigioneranno. Inoltre, a seconda della quantità d’acqua, si potranno ottenere tantissimi colori e sfumature diverse.

Solitamente nelle scatole ce ne sono 40 grammi con cui ottenere circa 4 litri di prodotto e anche per questo motivo sono molto convenienti.

Acqua gelificata nel terriccio

Passando al secondo modo, possiamo dire questo. È un composto fatto per circa il 97% d’acqua che viene gelificata con una catalizzazione e miscelazione di un derivato della cellulosa.

Inserendolo nel vaso, il composto verrà disgregato dai microrganismi presenti all’interno del terriccio e lo trasformeranno in acqua. Questa poi sarà assorbita dalla pianta attraverso le sue radici. È un processo graduale che avviene in modo costante per un periodo massimo di 30 giorni.

Per questa ragione è un sistema molto utile per tenere le piante curate e con una riserva d’acqua molto grande. Vale per le piante in vaso, in case di villeggiatura, a lavoro ed in appartamento.

Ecco, quindi, i 2 modi economici e poco conosciuti per tenere le piante bene annaffiate andando in vacanza tranquillamente e senza pensieri. Per approfondimenti su altri metodi per tenere le piante in salute anche se ci si trova in vacanza, si può leggere l’articolo qui indicato.