Quali sono i 2 livelli da monitorare per capire quando partirà la fase direzionale sul titolo RAI Way?

Negli ultimi mesi le quotazioni si sono mosse all’interno del trading range 5,24 euro – 5,60 euro (II obiettivo di prezzo). La rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare una forte direzionalità al titolo. Al rialzo l’obiettivo più probabile, dopo la fuoriuscita dalla fase laterale, si trova in area 6,19 euro, dove passa il III obiettivo di prezzo. Su questi livelli, poi, diventerebbe molto probabile un’inversione ribassista la cui entità potrà essere valutata solo a inversione avvenuta.

Qualora, invece, si dovesse virare subito al ribasso (rottura del supporto in area 5,24 euro), l’obiettivo più vicino si trova in area 5,01 euro (I obiettivo di prezzo). Solo una chiusura settimanale inferiore a questo livello, però, potrebbe determinare un’inversione ribassista di medio-lungo periodo.

La valutazione di RAI Way

Il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow esprime una sottovalutazione del 20% circa. Il rapporto prezzo/utili e tutti gli altri indicatori basati sui multipli di mercato esprimono una sopravvalutazione che possiamo quantificare intorno al 30%. Inoltre, sulla base delle quotazioni attuali, la società ha un livello di valutazione particolarmente elevato in termini di “enterprise value”. Ci sono, però, altri indicatori che restituiscono un’immagina molto forte di Indel B. Ad esempio, le prospettive di crescita future sono uno degli aspetti più importanti e interessanti del titolo. Ad esempio, la crescita media annua degli utili per i prossimi tre anni è attesa essere di circa il 4,5%, mentre quella del settore di riferimento è attesa in territorio negativo. Inoltre, negli ultimi 12 mesi, le aspettative di reddito futuro sono state riviste più volte al rialzo.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 25% circa.

I 2 livelli da monitorare per capire quando partirà la fase direzionale sul titolo RAI Way: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario RAI Way (MIL:RWAY) ha chiuso la seduta del 17 novembre a 5,28 euro in ribasso dello 0,94% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

