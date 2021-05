Ci sono alcuni libri che lasciano il segno e che ci fanno davvero innamorare. E alcuni, soprattutto, diventano importantissimi per tante generazioni, accompagnandoli nella loro crescita. Oggi vogliamo parlare di un paio di romanzi in particolare che hanno una tale portata e che, in questo caso, appartengono al genere fantasy. Perciò, ecco i 2 libri che tutti dovremmo aver letto almeno una volta nella vita e che sono perfetti prima di andare a dormire.

Il Signore degli Anelli, J. R. R. Tolkien

Tolkien ha dato vita a un vero e proprio capolavoro che ha segnato più di una generazione. “Il Signore degli Anelli”, infatti, è un universo che ha costellato la vita di milioni di persone e che ancora oggi è un punto fermo per tantissimi. Ambientato alla fine della Terza Era dell’immaginaria Terra di Mezzo, questo romanzo racconta le avventure di nove compagni che tenteranno di distruggere il malvagio Sauron. Quest’opera ha dell’incredibile non solo per il suo tono molto simile alle antiche leggende e per la creazione di un mondo totalmente nuovo, ma anche per il realismo che riempie le sue pagine. Il sacrificio, il dolore, i tradimenti, la lealtà, tutto è descritto con estrema minuzia. E i nove protagonisti che abitano questo racconto prendono vita proprio davanti ai nostri occhi, coinvolgendoci in una storia che ha davvero dell’incredibile.

Harry Potter, J. K. Rowling

Quasi tutti conoscono già la trama di “Harry Potter”, come accade anche per il libro precedentemente analizzato. Questa storia, articolata in 7 libri, si concentra su Harry, un bambino che all’età di 11 anni scopre di essere un mago e va a studiare nella prestigiosa scuola di Hogwarts. Attraverso le vicissitudini che costelleranno la sua crescita, Harry dovrà combattere contro Voldemort, malvagio stregone che sta provando a sottomettere il regno magico. Ma Harry Potter è molto di più. È un libro in cui la lealtà, i valori, l’amicizia e la famiglia sono in primo piano. Questa storia dimostra che non esiste buono o cattivo, ma fa capire che in ognuno di noi questi lati coesistono. È un romanzo che fa capire che siamo gli artefici del nostro destino e che siamo noi a scegliere chi essere.

