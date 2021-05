Netflix regala sempre emozioni. Sarà per questo che, ormai, ha raggiunto il record di 200 milioni di abbonati in tutto il Mondo.

Su Netflix tutti i gusti possono essere accontentati, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Anzi, forse è proprio questo il motivo per cui ci vuole sempre un’eternità di tempo per decidere che film guardare, tanto che poi è già ora di andare a letto.

Su Netflix non ci sono solo serie Tv. Infatti possiamo trovarci anche dei film che, per un motivo o per l’altro, hanno segnato dei momenti memorabili nel cinema. E per questo motivo non possiamo non conoscerli.

Abbiamo, quindi, scelto 3 film davvero molto famosi che hanno suscitato parecchio clamore. Si tratta di veri e propri cult, ognuno nel suo genere.

Ecco perché tutti dovrebbero conoscerli e averli visti. Scopriamo subito di che film stiamo parlando. Ecco i 2 film più sconvolgenti più 1 bollente da recuperare su Netflix per trascorrere delle serate in bilico tra passione e suspense.

La paura

“The Exorcist” o “L’esorcista” è uno dei film più terrificanti di sempre. Una bella bambina di 12 anni si trasforma in un mostro quando il demonio si impossessa di lei. La storia è appassionante e coinvolgente, ma anche profondamente angosciante.

È un film che fece scuola per le tematiche trattate per la prima volta sul grande schermo. Vinse due premi Oscar, più altri riconoscimenti. Da vedere assolutamente, anche se l’abbiamo già fatto.

La psicologia

Chi l’ha già visto non può essere rimasto indifferente davanti a questo capolavoro: “Shutter Island”. Opera del maestro Martin Scorsese, il film è magistralmente interpretato da Leonardo di Caprio.

Se la presenza di Leonardo non dovesse bastare per convincerci, dovremmo sapere che in questo film nulla è come sembra.

Il protagonista è messo di fronte a se stesso e ai suoi problemi psicologici, e il finale sarà davvero sconvolgente.

La sensualità

Arriviamo a una delle saghe diventate un vero e proprio fenomeno negli ultimi anni. Stiamo parlando di “50 sfumature di grigio” e dei sequel “50 sfumature di nero” e di rosso.

Tutto parte dal rapporto sensuale tra una studentessa e un imprenditore miliardario, con al centro un accordo molto particolare tra i due. Da conoscere, per apprezzarlo o evitarlo.

