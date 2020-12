Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La seduta di ieri di Piazza Affari non è stata particolarmente incoraggiante per due motivi. Ieri l’indice delle blue chip, il Ftse Mib, ha chiuso in ribasso. Ma non è l’entità del calo a lasciare un po’ perplessi, bensì come questo si è manifestato.

Di seguito nell’articolo evidenzieremo i 2 aspetti da considerare per capire che seduta sarà in Piazza Affari. Analizziamoli con l’aiuto dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.

I due aspetti da prendere in considerazione oggi

Il primo aspetto da tenere in considerazione è come si è concretizzato il ribasso ieri. E’ avvenuto tutto nell’ultima parte della giornata, dopo le 15.00, quando i segnali indicavano una apertura debole di Wall Street.

Così i prezzi hanno preso a scendere, per chiudere sui minimi di giornata. Terminando a una manciata di punti dalla soglia psicologica dei 22mila punti.

C’è un secondo aspetto da tenere in considerazione per capire come sarà la giornata di oggi. Quella di ieri è stata la terza seduta al ribasso dell’indice maggiore di Piazza Affari (INDEX:FTSEMIB).

E’ vero che venerdì l’indice ha finito col segno più. Ma se osserviamo i massimi e minimi di giornata, ci accorgeremo che sono inferiori a quelli della seduta precedente. Questo significa che da qualche giorno c’è della debolezza in Piazza Affari.

Quale scenario attendersi per oggi

Quelli analizzati sono i due aspetti da considerare per capire che seduta sarà in Piazza Affari. Possiamo considerarli negativi. Ma c’è anche un aspetto positivo da considerare.

La configurazione grafica dei prezzi delle ultime tre giornate, è molto simile a quella che si è verificata a metà novembre. Per l’esattezza nei giorni dell’11, 12 e 13 novembre. Dopo quelle 3 sedute, l’indice è schizzato verso l’alto per altre due settimane. Lo stesso scenario potrebbe ripetersi anche oggi.

Il ritorno dei prezzi sopra 22.300 punti sarebbe un segnale di forza. Ma solo oltre 22.400 punti l’indice troverà una nuova spinta propulsiva con primo target a 22.500 punti.

Mentre al ribasso è da monitorare la soglia dei 22.000 mila punti. Sotto questo livello i prezzi hanno in 21.950 punti il primo supporto. Se non tenesse potrebbero scendere fino a 22.800 punti. Questi i 2 aspetti da considerare per capire che seduta sarà in Piazza Affari.

