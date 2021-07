L’estate non porta con sé solo afa e caldo ma anche una particolare attenzione in più per la conservazione degli alimenti. Quando andiamo a fare la spesa il consiglio è quello di portare con noi delle borse termiche in modo da trasportare in sicurezza surgelati e freschi. Soprattutto pesce e carne che possono incorrere anche in batteri pronti a impossessarsi della loro carne. Ecco quali sono i 2 alimenti più a rischio di infezioni alimentari a cui stare attentissimi. Consegniamo ai nostri Lettori una piccola guida utile in merito.

L’importanza della catena del freddo

Quando andiamo al supermercato e troviamo un bancale di cibi surgelati in corsia senza l’addetto iniziamo a preoccuparci. Se torniamo dopo qualche minuto e il bancale è sempre lì con o senza addetto preoccupiamoci ancor di più. Purtroppo, capita che in alcune realtà anche per il taglio del personale il caricamento dei banchi avvenga con troppa calma. Soprattutto nel caso dei surgelati che abbandonano la cella freezer in cui stazionano di solito attorno ai 20 gradi sottozero. In questo modo si rischia di interrompere bruscamente la catena del freddo alimentare. Le conseguenze possono essere più o meno gravi ma il prodotto è quantomeno compromesso nella sua qualità.

I 2 alimenti più a rischio di infezioni alimentari a cui stare attentissimi

Carne macinata e pesce crudo sono i nostri 2 alimenti più a rischio esposizione della crescita batterica. La stessa OMS ricorda che ci sono delle regole ben precise da osservare per tutelare la nostra salute dal produttore al consumatore.

Pesce e carne macinata devono rimanere a temperatura di conservazione originale ma possibilmente per non più di 48 ore. Poi dobbiamo cuocerli in maniera adeguata e consumarli quanto prima soprattutto d’estate. Invitiamo in merito alla lettura dell’approfondimento sottostante.

Mai il contatto cibi crudi e cotti

Siccome i prodotti crudi come pesce e carne macinata possono contenere dei microrganismi patogeni ricordiamoci di non conservarli mai assieme ad altri già cotti. Il rischio è quello delle contaminazioni incrociate. Allo stesso modo è fondamentale tenere pulita e disinfettata la superficie sulla quale andiamo a tagliare, preparare e cucinare pesce e carne crudi.

Approfondimento

