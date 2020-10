I 10 tipi di pizza da provare e da assaggiare se ti trovi in giro per l’Italia

Se ti trovi in giro per l’Italia quali sono i 10 tipi di pizza da provare e da assaggiare? Perché è vero che la margherita è la regina delle pizze. Ovverosia quella che rende l’Italia famosa nel mondo.

Ma in realtà nel nostro paese ci sono tante varianti regionali. Ecco allora i 10 tipi di pizza da provare e da assaggiare. Proprio se ti trovi in giro per l’Italia in quanto quella della pizza è un’arte. Spesso caratterizzata da spiccate influenze a livello territoriale. Ovverosia in base a quella che è la tradizione culinaria locale.

I 10 tipi di pizza da provare e da assaggiare, da quella al tegamino alla chjina calabrese

Pizza al padellino: definita anche al tegamino, si tratta di una specialità piemontese. Si chiama così perché la pizza viene cotta proprio in un piccolo tegame. Inoltre, la pizza al tegamino viene cotta solo dopo che per l’impasto c’è stata una doppia lievitazione.

Pizza trentina: si tratta di una specialità del Trentino-Alto Adige. L’ingrediente di base è lo speck locale. Con aggiunta di patate al forno e pomodoro. Ma anche mozzarella e rosmarino.

Piadizza: come si evince dal nome, la piadizza è una via di mezzo. Tra una piadina ed una pizza. Si tratta di una specialità romagnola con la base rappresentata proprio da un disco di piadina. Mentre il condimento, dal pomodoro alla mozzarella, è proprio quello tipico di una pizza.

Pizza fritta: specialità napoletana. Si tratta della versione povera della pizza. Originariamente con ricotta e ciccioli come ingredienti. La pizza fritta spicca tra gli street food a Napoli. Ed al giorno d’oggi si può gustare pure nella versione dolce. Per esempio, con la crema di nocciole.

Sfincione palermitano: specialità siciliana a doppia lievitazione. Si tratta di una focaccia tipica con sugo di cipolle. Ma pure con l’aggiunta di acciughe e di caciocavallo.

Pizza alla pala: si tratta di una specialità romana. Ed in particolare di una pizza ad alta idratazione. Questo tipo di pizza non è circolare. Ma rettangolare e stretta. E pure lunga con la conseguenza che è perfetta da servire condita nelle grandi tavolate.

Pizza al formaggio marchigiana: specialità delle Marche prodotta tipicamente nel periodo della Pasqua. Ed in genere si accompagna con antipasti a base di salumi.

Pizza al trancio: specialità milanese cotta in teglia. Si tratta di una pizza che è alta e morbida. E che presenta un condimento caratterizzato da poco pomodoro. Ma da abbondante mozzarella.

Panzerotto pugliese: si tratta di una pizza chiusa. Specialità culinaria di Bari. Con ripieno a base di mozzarella. Ma anche pomodoro e carne.

Pitta chjina: come il panzerotto pugliese, pure la pitta chjina è una pizza chiusa. Si tratta di una specialità calabrese. Rappresentata da una torta rustica con un ripieno goloso. Dalla cipolla di Tropea ai pomodori. E passando per le olive verdi schiacciate ed il tonno sott’olio.