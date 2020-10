I 10 rimedi naturali per combattere la stanchezza mentale e l’affaticamento

Per combattere la stanchezza mentale ed anche l’affaticamento, ecco i 10 rimedi naturali migliori. Perché spesso le giornate possono essere pesanti a causa dei tanti impegni. Ma quella condizione che porta a non avere più energie può essere contrastata con scelte e con stili di vita adeguati anche attraverso l’alimentazione. Ecco allora i 10 rimedi naturali per combattere la stanchezza mentale che spesso si manifesta con i cambi di stagione ed in generale nelle situazioni di forte stress.

I 10 rimedi naturali per combattere la stanchezza mentale, dall’alimentazione all’attività fisica

Il riposo: il riposo notturno è l’antidoto naturale contro l’affaticamento e contro la stanchezza mentale. Dalle 7 alle 8 ore di riposo notturno costante, senza mai sgarrare, risolvono in genere tutto.

L’alimentazione: evita i cibi che sono altamente calorici prima di andare a dormire includendo pure alcolici, caffè e bevande zuccherate stando alla larga da tutto ciò.

L’attività fisica: 30 minuti al giorno di attività fisica leggera abbattono i livelli di stress che portano poi a sentirsi letteralmente sfiniti a fine giornata.

Mantieni il tuo corpo ben idratato: bere tutto il giorno fa bene all’organismo e depura dalle tossine. Tenendo così lontano il fastidioso senso di spossatezza.

Segui sempre pasti regolari: la regola aurea è quella dei 5 pasti al giorno. I due pasti principali, il pranzo e la cena senza esagerare. La colazione abbondante e ricca di fibre, lo spuntino e la merenda. Mangiare invece tanto una sola volta o solo due volte al giorno è sbagliato.

Cosa si potrebbe fare ancora?

Concediti delle pause: la pausa dal lavoro e dagli impegni giornalieri è importantissima. Le fasi di stacco permettono infatti di recuperare efficienza ed il livello di attenzione e di concentrazione.

I massaggi rigeneranti: contro la stanchezza e lo stress i massaggi a parti del corpo come il collo, la schiena ed i piedi per molti rappresentano un vero e proprio toccasana.

Il riposino pomeridiano: nel pomeriggio dopo mangiato un’ora di pennichella spazza via stress, affaticamento e spossatezza. Meglio l’ora di siesta su un letto comodo e lontani dalle fonti di rumore.

Integratori alimentari: quelli a base di erbe sono un ottimo rimedio naturale contro la spossatezza. Per esempio il ginseng.

Integratori multivitaminici: in commercio ci sono gli integratori a base di vitamine e di sali minerali che possono darci una marcia in più per affrontare la giornata. Prima dell’assunzione è comunque bene leggere con attenzione il foglietto illustrativo. E magari consultare il medico.