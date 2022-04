Ogni stagione porta con sé mode nuove. Tendenze che investono ogni settore. Quando si parla di moda, infatti, non si deve solo pensare all’abbigliamento. Le mode si riflettono anche sul mondo dell’hair styling e del make up. Senza poi dimenticare i colori di smalto e gli accessori come borse, scarpe, occhiali e bijoux. Per la rubrica Moda & Beauty, quest’oggi vorremmo dare alcuni utili suggerimenti sui must have della stagione.

In altra occasione abbiamo parlato del colore protagonista di tutto il 2022. Mentre in un altro approfondimento ci siamo occupati più specificatamente dei 5 colori più modaioli per la primavera/estate 2022. Andiamo ora a scoprire capi e accessori.

Ecco i 10 capi che tutte devono assolutamente avere nell’armadio perché stanno spopolando questa primavera oltre a jeans e sneakers

Di certo, per le stagioni di mezzo, un bel paio di jeans e delle comodissime sneakers fanno sempre comodo. Un binomio pratico e poco impegnativo da sfoggiare in più occasioni. L’accoppiata jeans e scarpe da tennis va infatti bene sia per l’ufficio (ovviamente se non si ricoprono ruoli manageriali e di altissimo livello) ,sia per la gita fuori porta. Premesso ciò, andiamo quindi a svelare i capi che non possono mancare nel guardaroba.

La primavera è una stagione pazzerella in fatto di clima. È bene quindi avere sempre a portata di mano un bel trench. Un classico intramontabile che ripara dalla brezza delle ore più fresche della giornata e da un’improvvisa pioggerella. Sempre per il clima “ballerino”, un cardigan lungo fa sempre comodo. In base alle esigenze, lo possiamo portare allacciato oppure aperto, che scende morbido sui fianchi. Comoda da avere a portata di mano anche la giacca in pelle. La scelta tra questi 3 capispalla dipenderà molto dai gusti ma, soprattutto, dal contesto e dal resto dell’outfit.

Un paio di consigli per gonne e pantaloni

Questa primavera vanno di moda i pantaloni larghi. Molto comodi, si possono scegliere in varie fantasie: monocolori o con texture floreali o geometriche. Per un look grintoso, via libera ai pantaloni in pelle, neri o colorati. L’odierna stagione vede poi il ritorno della minigonna. Non del tipo stretch, ma morbida e leggermente svasata. Chi invece preferisse un abito, la tendenza è quella dei midi dress a stampa floreale.

Ed ecco infine gli accessori da non farsi mancare

Per quanto riguarda le calzature, assistiamo al ritorno della punta squadrata. Da sfoggiare su qualsiasi tipo di scarpa, bassa o con tacco. Mini o maxi, le borse per la primavera 2022 devono rigorosamente essere in toni pastello: rosa cipria, verde menta, celeste, lilla, giallino pallido… Gran ritorno, infine, anche della borsa a secchiello.

E così, ecco i 10 capi che tutte devono assolutamente avere a portata di mano in questa stagione.

