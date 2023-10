Hotel a 7 stelle di Dubai. Ecco quanto ti costa una notte per un’esperienza da emiro, ma puoi anche semplicemente visitarlo risparmiando un sacco

A volte, nella vita, ci si vuole concedere qualche sfizio. Hai mai pensato di vivere una giornata come un ricco sceicco arabo? Puoi realizzare questo sogno soggiornando al Burj Al Arab di Dubai. Ti svelo tutti i prezzi per dormirci o anche solo visitarlo.

Se vuoi stupire la tua amata, magari per fargli la famosa proposta di matrimonio, potresti portarla a Dubai. Sorpassata la classica Parigi, oggigiorno affascina molto di più l’esotico. Dubai è il luogo dell’eccesso. C’è addirittura un hotel a 7 stelle. Si tratta del Burj Al Arab, dall’inconfondibile sagoma a vela gonfiata dal vento.

Le caratteristiche dell’hotel a 7 stelle di Dubai

Dall’inconfondibile architettura futuristica, il Burj Al Arab è alto 321 metri ed ha un volume di 70.000 metri cubi. Inaugurato nel 1999, è costruito su un’isola artificiale, collegata a Jumeirah Beach tramite una passerella lunga 280 metri. Conta 28 piani e, all’ultimo piano, dispone di un eliporto che ha ospitato eventi particolari come la sfida a tennis fra Andre Agassi e Roger Federer nel 2005.

In questo hotel non ci sono camere ma solo suites. In tutto sono 202: la più piccola ha una superficie di 170 mq, mentre la più grande 780 mq. Tutte godono della vista mare.

La hall, alta 180 metri, è realizzata con materiali pregiatissimi, tra cui oro, marmo e pietre preziose.

Il Burj Al Arab dispone di 5 piscine: 2 intenr e 3 esterne. Ha inoltre una palestra, una spiaggia privata ed un’area bimbi. Nel 2014, l’area benessere Talise Spa, sviluppata su 2 livelli, si è aggiudicata il titolo di “Best Luxury Hotel Spa” nella competizione World Luxury Spa Awards Global Winners.

Burj Al Arab: i costi

Ora che sicuramente sarai ingolosito da questo luogo pieno di agi, ti starai chiedendo quanto costa trascorrere una notte nell’Hotel a 7 stelle di Dubai.

Ecco i prezzi medi, suscettibili poi di variazioni in base alla stagionalità.

Deluxe suite con una stanza da letto. 170 mq per 2 adulti e 2 bambini. 1.450 euro

Deluxe suite con 2 camere. 335 mq per 4 adulti e 2 bambini. 2.900 euro

Panoramic suite con una stanza da letto. 225 mq, per 2 adulti e 2 bambini. 1.680 euro

Diplomatic Suite. 3 camere in 670 mq + soggiorno separato. 4.680 euro

Royal Suite. 780 mq con servizi tra cui ascensore e cinema privati. 9.365 euroTuttavia, per curiosare in questa reggia, non c’è bisogno di passarci una notte spendendo più di uno stipendio. Per accedere al Burj Al Arab è possibile prenotare anche solo un pranzo, una cena o un tè pomeridiano presso lo Skyview Bar, al 27° piano, da cui si gode una vista meravigliosa.

A seconda del giorno, i prezzi per queste esperienza sono a partire da 65 euro a persona.

