Holland Colour una small cap dai fondamentali solidi e con ampi margini di crescita

(EURONEXT:HOLCO) è una società olandese, quotata sul mercato di Amsterdam (AEX) che opera nel settore dei concentrati per vernici e colori.

L’azienda offre coloranti per l’edilizia e l’industria delle costruzioni, inclusi profili, tubi e raccordi, lastre, rivestimenti, sigillanti e isolanti, nonché soluzioni per un’ampia gamma di polimeri. Fornisce inoltre coloranti per applicazioni di imballaggio di prodotti che comprendono acqua, bibite gassate, succhi di frutta, latticini, birra, vino, cibo secco, detergenti, prodotti farmaceutici e cosmetici e per la cura della persona. Inoltre, l’azienda offre soluzioni per rivestimenti industriali e decorativi e coloranti per altri mercati.

La società opera a livello globale tramite una propria rete di distributori e agenti.

L’attuale capitalizzazione di mercato di 147,55 milioni di euro la posiziona di diritto all’interno del segmento small caps.

Secondo la nostra analisi il valore intrinseco potrebbe essere nell’area 230 /270 Eeuro, mentre il prezzo attuale è di 171,5 euro. Il titolo pertanto potrebbe essere sottovalutato secondo le nostre stime.

La società presenta un buon trend di crescita dei ricavi che sono passati da 61 milioni di euro nel 2012 a 102 milioni di euro nel 2020. Nel 2021 invece hanno subito una flessione per chiudere a 96 milioni di euro.

Gli utili presentano una crescita molto stabile e prevedibile, passando gradualmente da 2 milioni di euro nel 2012 a 9 milioni di euro nel 2021. Gli utili sono cresciuti anche nell’ultimo anno, nonostante il calo dei ricavi. Questo è avvenuto in assenza di poste straordinarie nell’esercizio (income from discontinued operations) in corso ed indica che la società è riuscita a più che compensare il calo dei ricavi, aumentando le efficienze interne o verso i fornitori. Dal conto economico si evince in particolare che il calo dei ricavi infatti è stato più che compensato dalla riduzione del costo del venduto.

I margini di profitto, a nostro avviso indicano che l’azienda opera in un contesto abbastanza competitivo, infatti sebbene in miglioramento, questi non superano il 10%, passando negli ultimi cinque anni dal 6,5% al 9,4%.

Anche il rendimento del capitale indica una simile dinamica, sebbene questo indicatore sia arrivato al 19,5% nell’ultimo anno.

Questi indicatori a nostro avviso presentano un trend che potrebbe portare la società a consolidare la sua posizione commerciale. La dimensione ancora contenuta, offre grossi margini di crescita di mercato. Un solido incremento dei ricavi porterebbe quasi automaticamente HOLCO a migliorare gli indicatori fondamentali summenzionati in modo drastico.

Ulteriore fattore positivo è l’assenza di debito (obbligazionario o bancario). Questo viene compensato dalla buona generazione di cassa. Il modello di distribuzione indiretto (tramite agenti e distributori), consente di limitare gli investimenti per i canali di distribuzione. Anche per questi motivi, il capitale sociale ammonta ad oltre il 73% del patrimonio totale.

HOLCO ha staccato regolarmente dividendi in crescita negli ultimi dieci anni. Il dividendo del 2012 di 2,30 euro per azione è passato a 5,50 euro per l’esercizio finanziario appena concluso. Il rendimento del dividendo sul prezzo (dividend yield) si aggira attorno al 3,22%.

La quotazione in Borsa, è quasi raddoppiata negli ultimi 12 mesi passando da circa 93 euro agli attuali 171 euro. Nel mese scorso la performance è stata molto positiva con un circa un 18% di crescita del prezzo mentre nell’ultima settimana il titolo è in calo del -1,5%.

Conclusioni. Quali sono quindi le prospettive per questa società?

Holland Colour N. V. una small cap dai fondamentali solidi e con ampi margini di crescita. Tuttavia un indicatore ci consiglia cautela.

Si tratta a nostro avviso di un business da tenere sul proprio radar, sia per investitori value che growth.

Reputiamo molto raro trovare entrambe queste caratteristiche in un’azienda, ma i fondamentali di HOLCO sono solidi e la sua piccola dimensione consente ancora margini di crescita.

Il punto debole di questa società è il volume degli scambi. Infatti il volume di scambi per l’azione di HOLCO si aggira tra i 300 ed i 400 titoli al giorno. Si tratta quindi di un titolo sottile che potrebbe rivelarsi ancora poco liquido per essere trattato agevolmente sul mercato.

Per i motivi su esposti non consigliamo l’acquisto in un’ottica di trading a breve periodo.

Investitori con un orizzonte temporale pluriennale (7-10 anni), potrebbero valutare l’ingresso ai prezzi correnti con un piccolo ammontare. In questo caso, per evitare brutte soprese sarà necessario inserire uno stop loss in area 159 euro. Sarà inoltre necessario monitorare periodicamente i volumi di scambio, nonché il trend dei ricavi e dei margini di profitto.