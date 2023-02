Ho fatto la vera focaccia barese con questa ricetta: se la provi non ne farai più a meno

Hai presente quella strepitosa focaccia croccante e fragrante al tempo stesso carica di pomodorini saporiti? La focaccia barese è proprio quella e oggi ti dirò come farla in casa.

È perfetta in ogni momento della giornata, dalla merenda alla cena. Il gusto e la consistenza sono inconfondibili e racchiudono tutta la sapienza e la semplicità della cucina mediterranea.

Siccome è difficile trovarla fatta a regola d’arte, specialmente fuori dalla Puglia, ho deciso di provare con il fai da te.

Ho fatto la vera focaccia pugliese con ingredienti freschi e sani

Prendi 250 grammi di semola rimacinata e 250 grammi di farina 0.

Unisci 35 grammi di lievito madre essiccato e un cucchiaino di miele. Aggiungi lentamente 400 millilitri di acqua tiepida. Durante questo passaggio devi fare in modo che il lievito ed il miele si uniscano perfettamente con le farine. Inoltre, quando avrai inserito 200 ml di acqua, dovrai mettere un cucchiaio di sale ai bordi della farina e continuare a versare il liquido restante. A questo punto puoi impastare con le mani per amalgamare al meglio il tutto. L’impasto deve essere appiccicoso e non devi lavorarlo a lungo. Non appena si stacca del tutto dalle pareti della ciotola puoi coprirlo con della pellicola ed uno strofinaccio.

Lievitazione e lavorazione

Devi lasciar lievitare per almeno 4 ore o fino al raddoppio del suo volume. Non è necessario impastare nuovamente e quindi non perderai troppo tempo.

Nella teglia in cui vuoi cuocere la focaccia devi mettere 100 millilitri di olio d’oliva e spargerlo bene sul fondo. Con le mani unte prendi l’impasto e trasferiscilo nella teglia.

Stendi bene il tutto e con la punta delle dita crea le tradizionali fossette sulla focaccia. L’olio sarà abbondante ma questo è uno dei segreti per la perfetta riuscita del piatto.

Pomodoro e sapori di Puglia

Passa ora al condimento di questa base strepitosa. Devi spargere sull’impasto 250 grammi di pomodori pelati strizzati con le mani. Puoi aggiungere a questo punto dei pomodorini. Scegli i più dolci, tagliali a metà e strizzali facendo in modo che il succo cada sulla focaccia. Inserisci poi con una leggera pressione il pomodorino schiacciato sull’impasto, facendolo affondare leggermente. Aggiungi le gustosissime olive baresane. Se non vivi in Puglia puoi comprarle comodamente su internet ad un prezzo che si aggira attorno ai 10 euro al chilo.

Cospargi con del sale e abbondante origano. Anche questa spezia può essere acquistata in rete. Ottimo quello salentino proveniente per lo più dalla costa che va da Otranto a Leuca. Il prezzo è di circa 4 euro l’etto ma porta con sé tutto il sapore del Mediterraneo.

Il tocco finale è costituito da un’emulsione composta da 100 millilitri d’acqua e 50 di olio evo. Quando avrai ben legato i due liquidi sbattendo con i rebbi della forchetta, versa il tutto sulla focaccia. Ruota la teglia in modo che l’emulsione si distribuisca uniformemente. Cuoci per 16 minuti a 250 gradi. I primi 8 minuti cuoci sul fondo del forno ed i successivi 8 minuti nella parte centrale.

Ecco come ho fatto la vera focaccia barese.

Mangiala calda, sarà uno dei cibi più buoni che tu abbia mai assaggiato.