Hertz dopo il tonfo pronta a decollare?

La società di autonoleggio Hertz ha chiesto la tutela del fallimento dopo la sua attività, quasi scomparsa durante la pandemia del coronavirus. La Hertz ha detto in un’udienza del tribunale, che aveva volontariamente presentato una richiesta di riorganizzazione del Chapter 11. Le sue regioni operative internazionali, tra cui l’Europa, l’Australia e la Nuova Zelanda, non sono state incluse nei procedimenti statunitensi. La società, il cui maggiore azionista è l’investitore miliardario Carl Icahn, si sta allontanando dagli ordini governativi che limitano i viaggi. Gran parte delle entrate della Hertz proviene dal noleggio di auto negli aeroporti, che sono praticamente prosciugati. Con quasi 19 miliardi di dollari di debiti e circa 38.000 dipendenti in tutto il mondo, la Hertz è tra le più grandi società che rischia di fallire. Hertz dopo il tonfo è pronta a decollare?

Pronti a ripartire

Le dimensioni degli obblighi di leasing della Hertz sono aumentate man mano che il valore dei veicoli è diminuito. La Hertz ha proposto di vendere più di 30.000 auto al mese fino alla fine dell’anno nel tentativo di raccogliere circa 5 miliardi di dollari. La società ha licenziato inoltre circa 10.000 dipendenti. Hertz ha segnalato in precedenza di poter evitare il fallimento se avesse ricevuto aiuti finanziari che la società e i suoi competitors hanno richiesto al governo statunitense. US Treasury ha iniziato ad assistere le aziende con parte di un pacchetto di aiuti senza precedenti di 2,3 trilioni dollari.

Il futuro del titolo

Hertz (NYSE:HTZ) dopo il tonfo è pronta a decollare. La società era arrivata a toccare i 20,25 dollari per azione prima della crisi. Successivamente le azioni sono crollate fino a quota 0,56. Il titolo in questo momento viene scambiato a 1,05 dollari per azione. Questo crollo è dato dalla possibilità di fallire, ma secondo molti analisti, grazie agli aiuti del governo americano, la società dovrebbe riuscire a superare la crisi. Il prezzo attuale quindi non rappresenta il valore intrinseco della società che potrebbe avere forti rialzi durante la prossima settimana. La cautela comunque è sempre d’obbligo.