Harvard consiglia 3 esercizi da fare per avere degli addominali scolpiti. Volete degli addominali scolpiti da sfoggiare sotto l’ombrellone? Provate questi nuovi esercizi. In poco tempo avrete degli addominali che faranno invidia a tutti. E non sono solo per l’uomo, ma questi esercizi sono fantastici anche per il corpo della donna. In questo modo se avete voglia e siete una coppia potete allenarvi insieme. Dandovi forza a vicenda.

Harvard consiglia 3 esercizi da fare per avere degli addominali scolpiti

Il primo esercizio è il plank in hallow. Il più duro, ma il più efficace tra gli esercizi per addominali scolpiti. È un esercizio che si svolge in isometria, e che coinvolge tutti i muscoli addominali. Mettiti in ginocchio con i gomiti a terra, poi porta indietro le gambe tese appoggiando i piedi sugli alluci. Solleva il bacino e mantieni la schiena dritta e parallela al pavimento. Porta la pancia in dentro e contrai i glutei. Mantieni questa posizione per 1 minuto, poi fai una pausa di 30 secondi. Ripeti per tre volte.

Superman

È un esercizio che coinvolge la zona lombare, gli addominali, i glutei e i flessori. Per farlo, stenditi a terra in posizione prona, con le braccia allungate davanti alla testa e i palmi rivolti a terra, e le gambe tese. Contrai i glutei e la zona lombare, e solleva da terra le gambe e la parte alta del corpo. Mantieni la testa dritta e lo sguardo rivolto verso il basso. Mantieni questa posizione per 1 minuto, poi fai una pausa di 30 secondi. Ripeti 3 volte.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Il pendolo

Distenditi sulla schiena con le gambe alzate, braccia lungo il corpo e palmi delle mani appoggiati a terra. Porta le gambe prima a sinistra poi a destra facendole delicatamente toccare terra. Poi riportale in linea con la tua schiena e falle cadere dall’altra parte. Ricordati di avere sempre gli addominali contratti e le gambe unite con i piedi a martello. Ripete il tutto con una serie da 20 per tre volte. Ricordate inoltre che per avere degli addominali scolpiti non basta solo allenarsi, ma è importante una dieta sana e bilanciata.