La passione per i capelli arriva sin da giovani. Le donne lo sanno (come cita la canzone di Ligabue) che la cura della chioma dona fascino e sicurezza.

Lunghi o corti, con o senza frangia, ognuno ha lo stile che meglio si adatta al proprio viso e alla propria personalità. Senza considerare il colore. Le mode recenti hanno visto protagoniste ciocche rosa o viola, se non addirittura verdi o azzurre. A parte questi casi che per tanti potrebbero risultare estremi, ciascuno di noi sceglie di fare della propria acconciatura ciò che meglio crede. E non soltanto per una questione di puro gusto estetico, quanto piuttosto di personalità.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Difatti, ogni persona esprime attraverso i capelli il proprio ego.

Curare i nostri capelli è un’attività quotidiana fatta di semplici gesti che però richiedono costanza e attenzione. Attenzione al tipo di shampoo e balsamo, attenzione a come li si asciuga e soprattutto a come li si pettina. Costanza nel lavarli accuratamente e nel tenerli sempre idratati. In un precedente articolo (link qui) abbiamo parlato di due minacce ai capelli fragili, la spazzola e l’elastico. Oggi parleremo di un’altra minaccia che non viene dagli strumenti che usiamo per il nostro hairstyling, ma da alcuni falsi miti.

Hanno tutti paura di fare questa cosa ai loro capelli ma non sanno che è soltanto una leggenda

In fondo sappiamo tutti di cosa stiamo parlando: del mito dei capelli bianchi. Secondo una leggenda, strappare un capello bianco causerebbe la crescita di tanti capelli bianchi dallo stesso bulbo.

Il motivo per cui si tratta di una mera diceria è semplice: da un bulbo cresce un capello, non di più.

Se ne strappiamo uno, tutt’al più, la cute potrebbe subire un trauma ed il “prossimo” capello crescere più sottile e delicato. Oppure nei casi estremi, potrebbe proprio non crescere.

Hanno tutti paura di fare questa cosa ai loro capelli ma non sanno che è soltanto una leggenda e che non succederà niente di grave.